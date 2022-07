“En el país hay mucho talento artístico, debe haber mayor apoyo”

Antonio Vinciguerra Rodríguez (67) , un sampedrano virtuoso con el pincel, comenzó de lleno su carrera artística siendo un adulto por la falta de opciones de formación artística cuando era niño; sin embargo, su gran talento y su técnica han llevado sus pinturas por todo el mundo.

¿Cómo inició su carrera artística?

Soy ingeniero industrial por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Soy un pintor autodidacta, empecé mi carrera artística hace 28 años; sin embargo, desde pequeño fui apasionado por los dibujos y la pintura, pero no había muchas opciones de formación en aquel entonces en San Pedro Sula, solamente estaba la Escuela Nacional de Bellas Artes en Tegucigalpa. Ya como adulto, opté por estudiar ingeniería de noche y trabajaba de día y ya estaba casado. Se dio la oportunidad de asistir a un taller y mis pinturas tuvieron mucha aceptación, supe que era la pasión de mi vida, lo que quería hacer, y con la venta de mis pinturas he criado a mis hijos hasta su carrera universitaria. La gente dice que del arte no se vive, pero yo he logrado viajar por el mundo con esto y criar a mi familia. No llevo la cuenta de cuántas obras he hecho, pero son bastantes y también los murales.

¿Hay talento artístico en Honduras?

Hay mucho talento y últimamente hay un despertar con jóvenes que han logrado sobresalir, sobre todo en el interior del país, donde han retomado ese arte del muralismo, dando color a los pueblos del país. Hay muchos niños en esto y en mi tiempo esto no era así.

¿Hay oportunidad para los artistas en Honduras en la actualidad o son pocas las opciones?

En Tegucigalpa hay más apoyo porque allá están los organismos internacionales, en la costa norte estamos un poco más relegados, aunque hay más talento en esta zona. Por ejemplo, en la zona juniana no hubo exposiciones de arte, de música y teatro, solo entretenimiento. Hubo dos exposiciones, pero a título personal de los artistas, pero no se dio apoyo de parte de las autoridades a una expo que fue dedicada a nuestra ciudad.

¿Cómo ve la receptividad artística de la población, es muy baja la apreciación por el arte?

En la actualidad es buena, porque muchos artistas hemos logrado convocar a la ciudadanía a pintar, en esta ciudad tenemos un grupo que pinta plazas y parques, y llegan muchos niños con sus padres a interactuar. Ahí platicamos con la gente, ahora también hay academias de arte, los padres hacen un esfuerzo para que los niños ingresen y aprendan.

¿Qué debe hacer el Gobierno para fortalecer el arte?

Solo hay una Escuela de Bellas Artes y en la costa norte es necesario que exista una, aunque hay donde establecerla no se hace el esfuerzo, en eso se debe centrar el Gobierno.

¿Qué le diría a aquellos que tienen miedo de seguir lo que les apasiona por miedo al fracaso o falta de apoyo?

A los padres que apoyen a sus hijos. Ahora hay un abanico de oportunidades y herramientas como el diseño, artes gráficas, quienes son artistas tienen el mundo abierto y una visión amplia. Yo he tenido la oportunidad de ser invitado como artista tres veces a Italia y he pintado murales. He ganado el Salón Nacional de Arte del Centro Cultural Sampedrano en dos ocasiones. Me gusta hacer muchos paisajes hondureños, aves, la parte figurativa y costumbrismos, que es un estilo de las vivencias del país, como la etnia Lenca, la cual disfruto mucho, porque son las cosas nuestras. En cuanto a técnicas, trabajo el acrílico y el óleo, es una técnica mixta.

¿Sus hijos siguen sus pasos artísticos?

Procreé tres hijos con mi esposa Marta Soto: mi hija Claudia es muralista, mi hijo menor es arquitecto en Italia, también orientado mucho al arte y el mayor Antonio es un artista de la madera. Utilizo mucho mi cuenta de Facebook Antonio Vinciguerra para vender y mostrar mis trabajos.