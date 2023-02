Empresarios respaldan primer año de gestión del alcalde Roberto Contreras

“Se le paga puntualmente a la banca y no hemos necesitado un lempira prestado para salir adelante y tampoco necesitamos transferencias del gobierno central, San Pedro Sula es una ciudad que tiene capacidad para sacar adelante todo Cortés y todo Honduras ”, dijo.

En su exposición el alcalde se comprometió a seguir haciendo uso racional de los impuestos y a pesar de no recibir el apoyo requerido por el gobierno central, la ciudad sale adelante.

De acuerdo con el informe, las finanzas municipales están bien y los sampedranos no deben preocuparse, pues asegura que en esta administración se superaron las metas de recaudación por el pago de los tributos municipales, logrando ingresar 3,008 millones de lempiras, L489 millones más que en 2021.

“Vemos con optimismo que hay voluntad de las autoridades locales en trabajar y responder a las necesidades de la población, pero reconocemos que no se puede solucionar todo con los ingresos que se perciben a través de los impuestos municipales, es necesario que el gobierno central responda en consecuencia con todo lo que aporta el sector productivo de la zona norte e invierta en San Pedro Sula ”, dijo Facussé.

Reiteró al alcalde el respaldo para impulsar el desarrollo social y económico de la ciudad.Por su parte, el presidente del Cohep , Mateo Yibrín , reconoció el trabajo en San Pedro Sula , pero no desconoció los retos enormes en la ciudad sobre todo en infraestructura y el abandono en que se encuentra el aeropuerto sampedrano.

San Pedro Sula. El reconocimiento público y el aplauso que el alcalde Roberto Contreras pidió para Armando Calidonio durante el cabildo abierto realizado el fin de semana desató una serie de comentarios buenos y malos.

El acto se dio en la rendición de cuentas del alcalde al pueblo sampedrano. “Gracias Armando, lo hiciste muy bien y seguimos trabajando con una administración municipal que el año pasado se caracterizó por dos puntos: la austeridad y la frugalidad”.

Contreras dijo que SPS es el hijo pródigo, el hijo que manda votos a Tegucigalpa, sus impuestos y que lamentablemente no es reconocido en Tegucigalpa, “nosotros no hemos recibido más que una transferencia del gobierno central de 21 millones de lempiras y sinceramente les digo, si seguimos administrando la municipalidad de esta forma y nos acompaña nuestra corporación, SPS no necesita transferencias de Tegucigalpa”.