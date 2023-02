Dan plazo para desalojar a vendedores en San Pedro Sula

En horas de la tarde pese a que los vendedores manifiestan que recibieron el comunicado de parte de los inspectores la municipalidad dijo que era falso.

El alcalde Roberto Contreras aclaró que ”no he dado orden de desalojo sino de diálogo”.

”Hemos sostenido reuniones con tres presidentes de sindicatos de vendedores ambulantes, no con Fredy Núñez y con Claudia Pineda porque yo a ellos los tengo demandados en el Ministerio Público. Con ellos no me reuniré”, explicó Contreras.