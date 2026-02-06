Buscan mano de obra para hacer cirios ante llegada de Cuaresma

San Pedro Sula, Honduras

Con el inicio de Cuaresma también comienza la elaboración de los cirios que servirán durante los actos litúrgicos en todas las iglesias de Honduras y del mundo.

El cirio pascual es una vela de cera ornamentada, que se bendice y enciende durante la Vigilia Pascual del Sábado Santo en la liturgia católica.

Esa vela simboliza a Cristo resucitado, luz del mundo que disipa las tinieblas. También se utiliza durante el tiempo de Pascua, bautizos y funerales, marcando la presencia del resucitado hasta la Ascensión.

Este año la Cuaresma da inicio con el Miércoles de Ceniza, que es 18 de febrero de 2026, un periodo litúrgico de 40 días para la preparación de la Semana Santa, es decir, para la Muerte y Resurrección de Jesucristo.

En San Pedro Sula Zobeida Mendoza quien por años ha sido la encargada de la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica que ha trabajado en la promoción de la rehabilitación y la dignificación humana de los privados de libertad también se ha dedicado a la elaboración de cirios pascuales en esta temporada.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Año con año ha realizado docenas de cirios y este año necesita mano de obra para elaborarlos y está haciendo un llamado para las personas que quiera trabajar y hacer las velas.

Mendoza, explica que antes los privados de libertad eran capacitados y ellos aprendían a elaborarlos, pero, hoy y no porque desde el cierre del penal en SPS la situación cambió.