Buscan mano de obra para hacer cirios ante llegada de Cuaresma

Con el inicio de Cuaresma también comienza la elaboración de los cirios que servirán durante los actos litúrgicos en todas las iglesias de Honduras y del mundo.
El cirio pascual es una vela de cera ornamentada, que se bendice y enciende durante la Vigilia Pascual del Sábado Santo en la liturgia católica.
Esa vela simboliza a Cristo resucitado, luz del mundo que disipa las tinieblas. También se utiliza durante el tiempo de Pascua, bautizos y funerales, marcando la presencia del resucitado hasta la Ascensión.
Este año la Cuaresma da inicio con el Miércoles de Ceniza, que es 18 de febrero de 2026, un periodo litúrgico de 40 días para la preparación de la Semana Santa, es decir, para la Muerte y Resurrección de Jesucristo.
En San Pedro Sula Zobeida Mendoza quien por años ha sido la encargada de la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica que ha trabajado en la promoción de la rehabilitación y la dignificación humana de los privados de libertad también se ha dedicado a la elaboración de cirios pascuales en esta temporada.
Año con año ha realizado docenas de cirios y este año necesita mano de obra para elaborarlos y está haciendo un llamado para las personas que quiera trabajar y hacer las velas.
Mendoza, explica que antes los privados de libertad eran capacitados y ellos aprendían a elaborarlos, pero, hoy y no porque desde el cierre del penal en SPS la situación cambió.
Una mano de obra necesaria
Hoy no hay mano de obra y si demanda de cirios con la llegada de la Cuaresma. "Yo hago un llamado a los que quieran trabajar para que comuniquen conmigo al 98952927 y hagamos los cirios, para poder satisfacer la demanda" dijo Mendoza.
Se elaboran de una manera artesanal, siendo la parafina y la cera de abeja los materiales usados para la elaboración del cirio, un elemento icónico de la religión y usado principalmente en temporada de Semana Santa.
Mendoza explica que cada año elaboran más de 500 cirios de distintos tamaños y cuyo precio oscila mínimo es de 300 lempiras.
"Los precios varían de acuerdo al tamaño, hay algunos hasta de 1,500 lempiras, pues llevan un proceso de tiempo y detallado", dice Mendoza.
Explicó que es una oportunidad de trabajo en esta temporada y aprovechó para mencionar que también buscan reactivar el centro de reinserción laboral en el barrio Las Acacias donde se hacen trabajos de carpintería y corte y confección.