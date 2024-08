Cortés registra 1,800 nuevos casos de dengue en una semana

Advirtió que si la población no reacciona y no elimina los criaderos de zancudos de sus casas, a partir de la semana 35 el número de casos y fallecidos por dengue será cada vez peor.

Lamentó que como médicos están viendo la misma agresividad en el comportamiento del dengue, pero no ven un cambio en el comportamiento de los hondureños para tratar de prevenir dicha enfermedad.

“Esto es una cadena que inicia en nuestras casas. El zancudo tiene un ciclo de dos semanas, si tiene zancudos es porque usted o sus vecinos tienen dos semanas de no limpiar su patio o lavar su pila”, expresó.

Agregó que dos de las razones por las que los pacientes de dengue siguen muriendo es porque buscan atención demasiado tarde o van en etapa temprana, pero se molestan cuando les dan acetaminofen y suero, y no regresan a la cita de seguimiento.

Por su parte, la doctora Alma Barahona, epidemióloga de la Región Metropolitana de Salud, señaló que a diferencia de 2019, que tuvo su primer brote en febrero, el 2024 inició con más de 100 casos de dengue semanales, ya que venía arrastrando un brote desde octubre de 2023.

Barahona reveló que a la semana 30 el acumulado de casos en San Pedro Sula es de 8,352, 60 más que los 8,291 registrados en ese mismo periodo del 2019.

En cuanto a la letalidad, dijo ha disminuido, ya que en 2019 se contabilizaban 13 muertes a esta fecha, pero en 2024 el municipio acumula cuatro decesos y dos más que están en estudio.

No obstante, aclaró que esto no significa que el dengue ha bajado su agresividad y advirtió que si la población no pone de su parte, será imposible frenar esta epidemia de dengue.

“La gente piensa que la fumigación es la solución, pero esta solo mata al zancudo adulto y si tiene criaderos en casa, a los cuatro días volverá a tener zancudos”, advirtió.

En tanto, la epidemióloga Bessy Collart, informó que en la región de salud de Cortés, que abarca 11 de los 12 municipios, el número de casos y la letalidad son inferiores a 2019.

Collart detalló que en 2019 el acumulado de casos se situaba en 14,172 a la semana 30, mientras que este año la cifra asciende a 11,959. En cuanto a los decesos estos ascendían a 52 en 2019 y en 2024 la región suma 13.

Sin embargo, la experta coincide en que si la población sigue indiferente, sin percibir el riesgo que representa el dengue y las condiciones climáticas de lluvia y calor persisten, tanto los casos de dengue como las muertes se dispararán a partir de la semana 35.

Motivo por el que hizo un llamado a la población, para que elimine los criaderos de zancudos en sus casas, que acudan a los centros de salud en caso de tener dolor de cabeza, dolor de cuerpo o fiebre, que sigan las indicaciones de los médicos y no se automediquen.