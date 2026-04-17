Alcalde retira dos polémicos proyectos de la agenda corporativa

San Pedro Sula, Honduras

La Corporación Municipal de San Pedro Sula retiró de la agenda dos puntos que generaban controversia por el manejo de fondos, pero aprobó la compra de mochilas y útiles escolares por casi L40 millones a una empresa proveedora de artículos varios. El alcalde Roberto Contreras y los regidores celebraron la sesión ordinaria número 10, en la que se discutieron y aprobaron varios temas, algunos de los cuales provocaron inconformidad entre sectores de la población sampedrana. A solicitud del alcalde, se retiró el punto número 14, relacionado con la aprobación del pliego de condiciones de la licitación pública nacional para la contratación de la obra “Construcción del parque lineal sendero Merendón y pavimentación de la 27 avenida entre la 1 y 5 calles del suroeste”. Para este proyecto, la Alcaldía había destinado L50 millones, lo que generó cuestionamientos de ciudadanos que señalan que colonias con más de 50 años de fundación, ubicadas dentro del primer anillo de circunvalación, aún carecen de pavimentación. Inicialmente, la Corporación Municipal aprobó L30 millones para la obra; posteriormente, en otra sesión, autorizó L20 millones adicionales, elevando el monto total a L50 millones. La vía conectaría sectores hacia Bella Vista y el Parque Infantil, una zona que, según denuncias ciudadanas retomadas por LA PRENSA, tiene baja circulación vehicular.

Modernización delegada

También fue retirado el punto sobre la aprobación del pliego de condiciones de la licitación nacional denominada “Suministro de servicios para la gestión y operación de modernización delegada”. Estos pliegos generaron críticas debido a que, entre los criterios de evaluación, se exigía que la empresa oferente tuviera al menos 10 años de experiencia y conocimientos en materia ambiental, un requisito que no estaría directamente vinculado con la gestión tributaria municipal. Además, la propuesta excluía de la modernización delegada a las unidades de contribución por mejoras y recuperación de mora, manteniendo únicamente áreas como Catastro, Unidad de Control de Publicidad y Mobiliario Urbano, Edificación y Permisos de Construcción, e impuesto personal.

Especialistas financieros han advertido que excluir estas unidades podría propiciar prácticas irregulares como los “borrones electrónicos” y el “jineteo de cuentas”, en detrimento de la transparencia y el control administrativo. En una investigación previa, LA PRENSA destacó la necesidad de revisar las bases de licitación antes de su aprobación para evitar retrocesos en materia administrativa y financiera. Las mochilas millonarias La Corporación Municipal aprobó el acta de recomendación para la adquisición, por lotes, del programa de fortalecimiento a la educación integral mediante la entrega de mochilas a centros educativos de San Pedro Sula. Según la licitación, cuatro empresas retiraron bases, pero solo dos presentaron ofertas. La adjudicación establece que la municipalidad pagará L34,911,337.50 por mochilas y útiles escolares para centros educativos, y L4,949,970.00 para centros de capacitación técnica municipales, para un total de L39,861,307.50, cercano a los L40 millones contemplados en el presupuesto.