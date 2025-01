“Intereses mezquinos impiden construcción de bulevares”

Y es que, tras la exclusiva de LA PRENSA revelando que los bulevares no se construirán porque la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP) informó a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) que no puede modificarse el contrato con Siglo 21, las obras ya no se realizarán, generando reacciones de malestar.

Los pobladores de Jucutuma ya han dado su punto de vista y piden al Gobierno pensar en las miles de familias que viven en el sector. Igualmente, los habitantes de El Carmen, quienes enfrentan un calvario diario, han expresado su descontento y ya anuncian tomas de carretera.

El alcalde Roberto Contreras explicó que el proyecto se empantanó debido a que este es un año político y no se quieren ver avances en los bulevares de Jucutuma, El Carmen y la Flor de Cuba.