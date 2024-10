Alcaldía inicia recuperación de la peatonal en el centro de SPS

“Los vendedores quieren un documento donde se establezca que una vez que se termine la remodelación o mantenimiento de la peatonal, ellos, van a presentar un proyecto al señor Alcalde, vamos a ver sí el Alcalde lo acepta, muy bonito, que vaya de acuerdo al mantenimiento tal y como va a quedar la peatonal, entonces, pero meramente artesano, no puede ser cualquier tipo de negocio.” dijo.

Pedro Martínez, Director de la Policía Municipal explicó que se está llegando a un acuerdo con los vendedores porque no quieren confrontación con nadie. “Tenemos que proceder a despejar para remodelar y darle mantenimiento” dijo.

El alcalde Roberto Contreras explicó que no es un desalojo porque no se quiere afectar a nadie pero en conjunto con la Policía Nacional se procedió a quitar las armazones de hierro y se quiere recuperar la zona porque se tiene que limpiar el sector.

Por su parte Fredy Nuñez dirigente del Sivelefest explicó están a la espera del documento solicitado al jefe de la policía municipal pues existe un compromiso de hacerlo. “Ellos iban a hacer un documento para que nosotros las organizaciones también estemos de acuerdo, siempre y cuando nosotros lo que pedimos es que respeten los derechos de nuestra gente, porque no es justo, ellos tienen su sueldo, nosotros no, nosotros vivimos del día a día”, destacó.

La lucha sigue y de este sitio no se movera ningún compañero dijo.

Por su parte Claudia Pineda, presidenta de el Sincosih, calificó como sorprendente e indignante la acción. Aclaró que no se oponen al orden pero deben permitir que una vez remodelada los vendedores regresen a su sitio.

“Ellos no tienen palabra, como les dije anteriormente, se está trabajando con una maqueta para presentarla, se les dijo a ellos que firmáramos un documento, donde los compañeros regresarían al lugar cuando ya esté la remodelación”. Siempre es la misma historia y no socializan sino que proceden y no nos dejan trabajar manifestó.