Alcalde Roberto Contreras pone en el “filo dela navaja” a pleno corporativo

En resumen, el informe dice que la municipalidad debe a la empresa recolectora unos 800 millones de lempiras por mayores costos que dejaron de pagarse y no hacerlo es exponerse a una demanda.

El Tribunal Superior de Cuentas ( TSC ) emplazó de nuevo al alcalde y los regidores para presentar un plan de acción por el caso Sulambiente , pero esta vez el pleno se expone hasta a la suspensión de sus cargos si no cumplen.

- 817.4 Millones de lempiras es la cantidad que reclama administrativamente Sulambiente por el no pago de mayores costos a la alcaldía.

Además, pide que para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el informe, la municipalidad debe presentar dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la fecha de recepción del documento, un plan de acción con un período fijo para ejecutar cada una de las recomendaciones del informe y las acciones tomadas para ejecutar cada recomendación.

Pero se cumplió el plazo y la municipalidad no presentó el plan de acción y llevó primero una manifestación, luego una impugnación al informe emitido por el TSC.

El alcalde Roberto Contreras ha manifestado en reiteradas ocasiones que no pagará mayores costos a Sulambiente, pues no lo contempla el contrato y luego informó que habían llegado a una negociación con Sulambiente y se comenzaron a hacer pagos sin mayores costos. Pero la empresa dice que no ha renunciado a los mayores costos y prueba de ello es un reclamo administrativo presentado por 817,475,879 lempiras.