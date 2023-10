Consecuencias por no hacer el traspaso de su vehículo

Pero además, puede tener otro tipo de problemas legales en el caso que ese vehículo esté involucrado en algún delito y esté a su nombre.

De acuerdo a expertos en materia de derecho, si usted figura como propietario del automotor, es usted el responsable de lo que involucre a ese vehículo, ya sea un accidente, un robo a bordo del carro o motocicleta, un atropello que cause la muerte de alguien, entre otras incidencias.

“Si el dueño anterior no localiza al nuevo propietario para que este haga el traspaso puede bloquearlo por propiedad no definida o por ilocalizable”, explica un funcionario del IP.

Agrega que de esa manera y basado en el decreto 50-2016 no se le exige el pago de la matrícula vehicular y cuando el actual propietario quiera hacer algún trámite con el carro no podrá hacerlo por el bloqueo. “Esto ocurre bastante porque en la ley no establece ninguna penalidad ni multa por no registrar los traspasos a tiempo”, señala.

¿Pero cuales son los requisitos para hacer el traspaso de persona natural a persona natural?

Aquí se los detallamos:

1-Debe llenar el formulario de tradición de dominio RV-RE-01 debidamente completado y las firmas de vendedor (tradente)y comprador (adquiriente), autenticadas por notario o en su caso el traspaso deberá constar con instrumento público autorizado por notario, el formulario está disponible en www.ip.gob.hn en el enlace “Registro Vehicular”, deben dar click en la opción “formularios preimpresos”.

2-Presentar el DNI original, carné de residente o pasaporte vigente, o licencia de conducir, de la persona que se presente a realizar el trámite.

3-Los documentos deben antes mencionados deben ir original y copia.

4- El valor del trámite es de L300 y se realizará el pago en cualquier agencia bancaria después de realizar el traspaso o cambio de propietario en Registro Vehicular.

Las oficinas de Registro Vehicular del IP se encuentran en el edificio de Zizima, bulevar del este. La atención al cliente es de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm.

Desde enero hasta marzo de este año, el IP ha hecho en su oficina sampedrana 222,161 cambios de propietario de vehículos y 1,298 bloqueos de vehículos (por robo o para localizarlo y obligarlo a pagar la tasa vehicular, entre otros).