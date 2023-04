Más de 70 accidentes se registraron en Semana Santa en la zona norte

Víctor Cerrato , jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat), informó que durante la Semana Mayor decomisaron 545 licencias de conducir por diferentes faltas, como el no uso del cinturón de seguridad, no respetar las señales de tránsito, pasarse un semáforo en rojo, exceso de velocidad, entre otras.

Cerrato señaló que todavía no están emitiendo licencias de conducir y no hay fecha de cuándo se reanudará este trámite, destacando que no están sancionando a los conductores por portar sus licencias vencidas.

Quienes sí son multados son aquellos que son encontrados manejando sin tener una licencia de conducir.

“A mí me multaron por no andar el cinturón, pero yo acepté que yo fallé y ando pagando la multa”, compartió un sampedrano identificado como David.