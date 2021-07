Plaza Foresta impulsará el crecimiento en zona Mackay

San Pedro Sula

A partir de hoy, el centro comercial Foresta en bulevar Mackay está abierto al público.La moderna plaza comercial de más de 12,000 metros cuadrados de construcción cuenta con más de 220 parqueos y 42 locales comerciales, algunos de ellos son negocios que se están expandiendo y otros, nuevos emprendedores.

Rodeados de amigos, invitados especiales y socios comerciales, la familia Panting inauguró la plaza la tarde de ayer, demostrando confianza en el desarrollo del país con una inversión superior a los L200 millones.

“No podría estar más orgulloso, mis hijos han hecho un gran equipo, se han rodeado de gente que le ha puesto amor y sobre todo un esfuerzo de equipo junto con los mejores arquitectos”, dijo Harry Panting, presidente de BP Investments.

Panting recordó como hace 25 años solo estaban los terrenos e hicieron la primera urbanización y desde entonces han nacido varios proyectos de vivienda, ahora con el centro comercial Foresta están impulsando el crecimiento en la zona.

La alcaldía construye en la zona un bulevar de cuatro carriles que pronto estará concluido.

Desde inicios de mayo, en la plaza comercial está operando la tienda número 10 de Supermercados La Colonia, la cual ha tenido una gran aceptación entre los residentes del sector.

“Este proyecto ha sido de 526 días, es un proyecto que tiene mucha trayectoria que comenzó en 1998 cuando nació BP Investments que nació con Villas Matilda, un proyecto de vivienda, aquí no existía ni una calle, luego se desarrolló Foresta I, II y III, todo lo que comenzó con un proyecto terminó en varios proyectos”, expresó Harry Panting hijo durante su discurso.

Indicó que pese a las dificultades que pasaron por el confinamiento por la pandemia y las tormentas de noviembre, se esforzaron por avanzar el proyecto y que uno de sus objetivos es que los emprendedores estén bien y crezcan comercialmente.

La plaza de cuatro niveles contará con más de 200 estacionamientos en un nivel de calle y otro subterráneo. Entre la variedad de opciones de compra está un café, una tienda de conveniencia, bancos, ferretería, heladería, restaurantes de comida rápida, restaurantes de terraza, joyería, barbería y otros.

Reginaldo Panting, inversionista del proyecto, manifestó que para ellos es muy importante no crear competencia interna, sino que haya armonía, es por eso que no se repiten los negocios, con el objetivo de ofrecer exclusividad de compra. “Estamos muy contentos que lo logramos, que no tuvimos ningún percance, ni ningún brote pese a la pandemia, porque manejamos el protocolo de bioseguridad”, apuntó.

Panting destacó que como inversionistas nacionales creen en Honduras y en su desarrollo es por eso que han puesto su empeño en el proyecto comercial que ahora es una realidad. El horario de la plaza será desde las 8:00 am a las 11:00 pm.