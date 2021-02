Solo seis de las 12 áreas del hospital móvil funcionan: Atic

San Pedro Sula.

Varias irregularidades encontraron ayer los fiscales y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) en una inspección en el hospital móvil de San Pedro Sula.

La Atic descubrió que solo seis de las 12 áreas del módulo de atención para pacientes con covid están en funcionamiento.

Los agentes junto con fiscales para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública inspeccionaron el módulo aledaño al hospital Mario Rivas adonde constataron algunas inconsistencias en el funcionamiento.

“Fiscales Anticorrupción en conjunto con técnicos en procesamiento de la escena del crimen e investigadores del departamento de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la Atic comprobaron que solamente seis de las 12 áreas de este hospital móvil están funcionando”, cita un comunicado de la Atic.

Datos 1- Más de 1,174 millones de lempiras (47.4 millones de dólares) pagó el Estado por la compra de los siete hospitales móviles, solo dos están en uso.

2- Los primeros dos hospitales, el de San Pedro Sula y el de Tegucigalpa, llegaron al país el 9 de julio de 2020, después cuatro meses de haberse detectado el primer caso de covid-19 en Honduras.

“Tal como ocurrió con el hospital móvil de Tegucigalpa, se verificó que otras áreas no están en uso, incluso buena parte del equipo que se está utilizando pertenece al Rivas y no los equipos y materiales que compró el Estado a través de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H)”, indica.

De acuerdo con las inspecciones, se informó que “al menos 30 camillas compradas junto con este hospital no están y se trabaja en su ubicación; por otro lado, solo hay un baño habilitado para todos los pacientes y no se cuenta con los equipos básicos, es decir, los médicos no tienen un panel de control central o llamada de emergencias para asistir a los pacientes en casos de urgencia”, detallaron los investigadores.

Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público en la zona norte, indicó que el equipo de fiscales busca con la investigación conocer la atención que reciben los pacientes por la pandemia del covid-19. “Se busca si el hospital tiene algún tipo de deficiencias como se hizo en Tegucigalpa”, señaló Guzmán.