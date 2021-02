Fundación "Amor y Abrigo" pide ayuda para alimentar a mascotas rescatadas

San Pedro Sula, Honduras.



Desde hace un par de años la Fundación Amor y Abrigo trabaja en la ciudad de San Pedro Sula con el noble objetivo de dar refugio y alimentar a mascotas rescatadas de la calle.

Hoy la fundación sampedrana hace un llamado a la buena voluntad de los hondureños para poder asistir a los más de 100 animalitos (perros y gatos) que habitan sus instalaciones.

"Siempre hacemos la recolecta cada 30 para el mes. Sabemos que la situación está difícil, pero tenemos más de 100 boquitas que comen a diario, no podemos decirles hoy no tenemos alimento y sin su apoyo no podemos hacer nada", escribió la fundación.

La fundación necesita alimento para perros cachorros, perros adultos, alimento para gatos y material de limpieza (detergente, cloro, desinfectante, bolsas para basura y medicamentos.

Cuentas para apoyar

725894521

Cuenta en Bac a nombre de Marta Guzmán

212490001366

Cuenta en Banco Occidente a nombre de Marta Guzmán

014720192047

Cuenta en Banco Atlántida a nombre de Geissel Oseguera

210330024388

Cuenta en Banpaís a nombre de Geissel Oseguera

2000-10593777

Cuenta en Ficohsa a nombre de Alba Ruby Assaf

Donaciones vía Paypal

https://www.paypal.me/amoryabrigohn