Nasry Asfura presenta a Rolin Peña como precandidato a alcaldía de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

El movimiento ‘Unidad y Esperanza” que encabeza Nasry Asfura, conocido como "Papi a la Orden" oficializó la precandidatura de Rolin Peña a la alcaldía sampedrana y recibió las firmas que acreditan la estructura política de la organización territorial del municipio de San Pedro Sula.



El presidenciable nacionalista manifestó “Debemos de trabajar incansablemente por nuestro país, no ando buscando ser una persona importante sino ser útil a los hondureños especialmente a quienes más lo necesitan".



Asfura enfatizó “Tenemos que orientar nuestros esfuerzos en ganar las elecciones de noviembre 2021, demos el ejemplo de unidad y esperanza, yo me siento orgulloso de la estructura que hoy represento, no hay nada ganado, no me tienen que agradecer por trabajar, hacerlo es mi responsabilidad, recuerden siempre que las filas de los que critican son extremadamente grandes y de quienes se comprometen son filas cortas”.

Nasry Asfura presenta a su precandidato a Alcalde por Puerto Cortés.





Rolin Peña precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula dijo; “trabajaré para convertir la ciudad en un referente de la región, como una ciudad más segura, más eficiente, más incluyente, más respetuosa de la dignidad humana, y sobre todo una ciudad amigable con el medioambiente, me dedicaré a cuidar el Merendon el pulmón de todos los sampedranos, y todas las reservas naturales de la ciudad, mi brazo de apoyo serán nuestros diputados”.

Peña agregó “Yo les prometo que gobernaré para la gente, estaré siempre cercano a los sampedranos, jamás me olvidare de dar una respuesta en el barrio o la colonia que lo necesitan , tengan seguridad que sus impuestos será retribuidos en obras".



Tito Asfura también juramentó la estructura política de la organización territorial de Villanueva, donde oficializó a la candidata a la municipalidad Sandra Cerrato y en Puerto Cortés el precandidato de Unidad y Esperanza es Tony Montalván.