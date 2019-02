Padres de familia exigen director para el instituto Primero de Mayo

San Pedro Sula, Honduras.



El instituto Primero de Mayo suspendió ayer las clases debido a que los padres de familia se tomaron las instalaciones exigiendo un director.



Armando Antúnez, presidente de la sociedad de padres, dijo que desde hace tres años hay un director nombrado mediante acuerdo, pero a su vez hay dos personas fungiendo en el mismo cargo que han llegado de manera interina.



Agregó que desde 2016, más de mil egresados aún no reciben el título, ya que el documento no cuenta con la firma del director, y esto ha repercutido en que los jóvenes no pueden ingresar a la universidad ni conseguir un empleo.

Lea: Estudiantes se toman las instalaciones del Instituto Primero de Mayo



“Eso nos ha llevado a una crisis en la que ya hemos tocado fondo, el colegio ha estado acéfalo en dirección, subdirección y administración, no tenemos seguridad, así como tampoco aseadoras. Tenemos problemas con los maestros que son interinos porque no los han nombrado y los alumnos están sin recibir las clases”, expresó.



Antúnez manifestó que como sociedad exigen que les entreguen los informes financieros desde 2016. “No sabemos el dinero en qué lo han invertido, pedimos que nos entreguen un informe, pero sí nos preocupa más que el colegio esté sin director y estamos dando un ultimátum para que se resuelva hoy -ayer-”.



Otro de los problemas que enumeró es que no hay quien firme los títulos de los jóvenes que se han graduado en los tres años anteriores y temen que de no nombrar o respetar el acuerdo del actual director este año los graduandos no tengan su documento.



“Los que se graduaron en 2016 tienen ya tres años de no ingresar a la universidad, y eso es por negligencia de las autoridades, pues no ponen orden en este colegio, que ha sido insignia en San Pedro Sula y que tenía gran renombre; los mejores alumnos salían de aquí”, dijo. Aseguró que hay activistas políticos dentro de la institución.



Reacciones



Hilde Batiz, director del Primero de Mayo nombrado por acuerdo, dijo que hace tres años los padres de familia denunciaron mal manejo de fondos y que se realizó una investigación, pero hasta la fecha no han entregado el informe de lo que ocurrió.



“Tengo entendido que no encontraron nada, porque de haber encontrado ya me hubieran destituido. Me negaron el acceso al instituto en ese momento, pero sigo siendo el director del Primero de Mayo, me siguen pagando por mi plaza”, expresó. Señaló que la problemática tiene un tinte político: “Ni el director distrital ni el departamental han tenido la voluntad de resolverlo porque quieren colocar a sus seguidores”, aseguró.



Detalló que desde hace dos años fueron enviadas personas a ocupar su puesto. “Digo que a usurpar porque no puede haber otro director mientras mi acuerdo esté activo, y para que manden un sustituto debe ser por razones de traslado, enfermedad o cancelación de acuerdo”, indicó.



Milton Ayala, director departamental de Educación, dijo que este caso se está tratando desde hace varios meses y se ha conformado una comisión para solucionar cada uno de los problemas expuestos.



Ayala se reunió ayer en la tarde con padres, alumnos y docentes para conocer a detalle el motivo de la toma. Sin embargo, los protestantes no se mostraron anuentes a liberar las instalaciones del instituto.