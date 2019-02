Estudiantes se toman las instalaciones del Instituto Primero de Mayo

San Pedro Sula, Cortés.

Las instalaciones del emblemático Instituto Oficial Primero de Mayo amanecieron tomadas la mañana de este lunes en la colonia Fesitranh, bulevar del Norte.

Los jóvenes decidieron bloquear la entrada en protesta de tres puntos que ellos consideran importantes de definir. Uno de ellos tiene que ver con el nombramiento de un director permanente y no interino, un segundo tema es agilizar la entrega de títulos, ya que ellos alegan que no se dan desde hace tres años. Por último, la no contratación de activistas políticos como docentes.

La mayoria de estudiantes que se dirigían al colegio para recibir el pan del saber, permanecen en las afueras junto con el grupo de manifestantes, quienes cuelgan en su manos pancartas en alusión a sus peticiones y colocaron la Bandera de Honduras.

Por ahora se espera que las autoridades departamentales lleguen hasta el Instituto Primero de Mayo para negociar con los estudiantes y lograr que las clases puedan continuar de manera normal.

La Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes del Primero de Mayo, dio a conocer un comunicado en el piden que se evalúe la gestión del personal docente interino, en donde participe como principal testigo el alumno. También solicita a la señora Georgina Lanza, quien fungió como administradora en el período 2017-2018, la presentación de los informes económicos de su gestión debidamente sustentada.

Comunicado de la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes del Primero de Mayo.

Comunicado completo muestra las exigencias para las autoridades de la Departamental de Educación.

Los portones amanecieron cerrados este lunes como señal de protesta por parte de los jóvenes estudiantes del Primero de Mayo.