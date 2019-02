El IP ha entregado más de 133,000 nuevas placas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



Aunque aún no les corresponde, más de 200 conductores llegan a diario a las oficinas del IP a cambiar sus placas viejas por las nuevas.



Este mes finaliza la entrega de las nuevas placas a los dueños de carros que portan permiso temporal y las autoridades aún no confirman si el proceso de cambio a los que tienen placas antiguas iniciará en marzo.



De octubre a la fecha más de 133,000 personas que conducían con permiso han reclamado las nuevas placas en San Pedro Sula.



Calixto Pineda, portavoz del Instituto de la Propiedad (IP), manifestó que, aunque este mes el turno es para quienes portan permisos que finalizan en 8 y 9, continúan llegando conductores que buscan adelantarse al proceso y llevan sus placas viejas para cambiarlas.



“Se les ha explicado que aún no necesitan reclamar las placas, que el turno para ellos es en una segunda fase, pero quieren tener la placa ya”, dijo Pineda.



En la oficina del IP localizada en el bulevar del norte son atendidas más de 500 personas diarias.



Inicialmente se hablaba que en marzo empezaría la segunda fase; sin embargo, las autoridades todavía no se atreven a confirmarlo.



En la capital industrial más de 305,000 dueños de carros y motos deben reemplazar sus placas.



Hasta el momento, ni siquiera los conductores de motos con permiso han recibido sus placas. Únicamente las motos importadas y de agencia.



En inventario hay 1,500 placas nuevas que no han sido reclamadas por los usuarios.



Triminio Mendoza, viajó de Santa Barbara al IP a reclamar sus placas y compartió que el proceso es rápido una vez que les toca el turno.



“El atraso es por la cantidad de personas que hay en la fila”, señaló Mendoza.