Comienza entrega de placas terminadas en 6 y 7

San Pedro Sula, Honduras

El Instituto de la Propiedad (IP) hace un llamado a los conductores cuyo permiso finaliza en 6 y 7 para que se aboquen a las oficinas a reclamar su nueva placa.

En diciembre, el departamento de Registro Vehicular del IP entregó más de 15 mil placas en la oficina de San Pedro Sula. De ese número, unas tres mil corresponden a los conductores que les tocaba reclamar la placa el mes anterior, es decir cuyo permiso finalizaba en 4 y 5.

El resto son placas con dígitos anteriores que usuarios no habían llegado a reclamar. Calixto Pineda, portavoz del IP en San Pedro Sula, informó que hoy reanudan labores en las oficinas localizadas en el edificio de Híper Antorcha, bulevar del norte y comienzan a entregar las placas correspondientes a 6 y 7. Sin embargo, enfatizó que si algún conductor no ha podido reclamar su placa puede llegar a hacerlo sin ningún problema, solo debe presentar la revisión, el permiso y la cedula original. No requiere de copias.

Añadió que la oficina aún no está entregando las nuevas placas a los conductores de motos con permisos. Únicamente a las motos importadas y compradas en agencia por medio de la empresa distribuidora.