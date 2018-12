Salud reporta más de 700 casos de neumonía en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



Los cambios repentinos de clima son perjudiciales para la salud de los ciudadanos, pues es la principal causa de problemas respiratorios a nivel mundial.



Aunque este año no se reporta incremento en enfermedades de este tipo en la ciudad, los especialistas recomiendan tomar las precauciones oportunas ante la llegada de la temporada de frentes fríos, que es generalmente donde empiezan a presentarse los casos.



Unos de los males respiratorios más comunes es la neumonía, que afecta principalmente a niños menores de cinco años, adultos mayores y algunas personas que sufren una enfermedad crónica.



Durante 2018 en la Capital Industrial, los diferentes establecimientos de salud registran más de 737 casos de neumonía, cifra que para el año pasado fue de 743 en el mismo período, es decir, la estadística se mantiene.



Médicos de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula manifestaron que para esta época la cantidad de pacientes con alguna enfermedad respiratoria incrementa en un 25%.



Abel Ortega, jefe de Redes Integradas de Servicios de Salud (Riss) de la Región, dijo que una persona que presente un cuadro respiratorio debe acudir a un centro de salud para descartar que sea un resfriado común o algo más complejo como una bronquitis o neumonía.



“Partiendo de eso, el médico le dará las indicaciones para su control, porque hay que recordar que una neumonía mal tratada puede ocasionar la muerte”, advirtió Ortega.



Agregó que el centro de salud Miguel Paz Barahona todavía cuenta con vacunas contra la influenza, por lo que aconseja a los grupos en riesgo que no se aplicaron la inyección durante la jornada de vacunación, hacerlo para no verse afectados. Cecilia Ordóñez, epidemióloga de la Región Departamental de Cortés, dijo que a nivel del departamento suman 1,506 casos de neumonía, de los cuales 37 fueron detectados en la semana.



Adelantó que de haber un incremento en los casos se vería dentro de unos 10 días, pero confía en que la población adoptará las medidas para evitar enfermarse.



“Recordemos que en este momento las emergencias de los hospitales están llenas por los casos de dengue y un aumento en las neumonías empeoraría el panorama”, aseveró Ordóñez.



A los padres de familia sugirió completar el esquema de vacunación de sus hijos, recordando que la primera dosis se suministra a los dos meses, una segunda a los cuatro y luego a los seis. Después deben darse dos refuerzos más, a los 18 meses y un último a los cuatro años.



La secretaría de Salud contabiliza en lo que va del año un total de 31,448 neumonías en todo el país, en 2017, para esta fecha, iban 45,234.





Hospitales



Elba Campos, jefa del área de pediatría del Hospital Mario Catarino Rivas, dijo que los ingresos en el centro asistencial por neumonías es mínimo, pero hace un llamado a la ciudadanía para que no baje la guardia.



En el Seguro Social, donde el número de hospitalizaciones por esta enfermedad no muestra un aumento alarmante hasta ahora.



Luisa María Pineda, epidemióloga del Catarino, explicó que la neumonía es un padecimiento frecuente que aparece anualmente en un 5 y 11% de la población, es más común en la población masculina.