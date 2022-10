Secretos del chef para un asado perfecto

4. Las parrillas tienen diferentes funciones, no es lo mismo cocinar en una de gas que en una de leña, o incluso en las fabricadas con barro.

3. Es importante comprender y conocer los productos que va a usar en la parrilla. Incluso en el caso del mismo origen proteico no hay la misma maleabilidad, por ejemplo, no es lo mismo cocinar una pechuga de pollo que un muslo, por la cantidad de grasa.

1. No utilices gasolina o prendedores de fuego porque transmiten sabores desagradables a la comida.

Un juego de temperaturas que implica no solo el uso de fuego como técnica de cocina o un combustible, sino también como una serie de estrategias que ayudan a potenciar la comida, es para el chef Alfonso Cadena la parrilla.

“Cuando cocinas con fuego, yo no sé qué pasa pero hay una conexión más allá de nuestro alcance que nos remonta a la hoguera primitiva que se usaba para calentar a nuestros ancestros y luego la carne que comían. Así nos convertimos en un ser social”, concluye Cadena.

“El humo nos ayuda a preservar los alimentos y el fuego se relaciona sensorialmente con el origen de la humanidad. A mí el fuego me lleva a tiempos del Homo Sapiens y es un ritual que implica dejarse llevar por las emociones.

“Obviamente hay flamas esporádicas, como con un Rib Eye que tiene grasa en medio, y al derretirse la grasa cae en la parrilla pero no es una llama constante”, describe.

Técnicamente no es bueno que la llama toque la comida porque corres el riesgo de crear notas amargas. Con el fuego buscamos temperatura pero no la llama. Hay detalles o acabados que le puedes dar con un soplete al final, depende mucho de cada quién y lo que quiere lograr.

“Al humo y al fuego yo los considero un ingrediente más. Ahumar nos da un chorro de notas, dependiendo la madera, pueden ser cítricas, ácidas, más secas, profundas, cenizos, etc. “Yo tengo dos premisas en torno al fuego: buscamos crear una buena brasa y que se calienten los fierros.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Un espectáculo visual que no pasa de moda y desde tiempos de las cavernas tiene el poder de reunirnos a comer, es el fuego. La idea de que cocinar nos hace humanos es antigua.

3. No te olvides del previo. La parrilla requiere preparación, como los marinados o la salmuera que requieren proteínas como el pollo para lograr su toque crujiente.

DIFERENCIA DE FUENTES DE CALOR

Si es leña, carbón o brasa, influyen en los aromas y notas finales. “El carbón lo hace más económico. Recomiendo un día usar leña, quizá 80 por ciento leña y 20 por ciento carbón en un día de lujo; mientras que 60 leña y 40 carbón en un día normal”, apunta Cadena.

SUS HERRAMIENTAS ALIADAS

Pico

Pala

Pinzas

Trapo de mezclilla para no quemarse las manos

INGREDIENTES INFALIBLES

Mantequilla con romero y ajo clarificado

Aceite de chiles con vinagre de frambuesa

Sal de Colima

Pimienta negra

ASÍ LO DIJO

“Tienen un toque primitivo y divertido porque siempre pretendo dominar el fuego, sabiendo que no va a pasar. Lo que más me gusta del humo y el fuego, no sólo como una técnica de cocina o un combustible, es que es un potenciador de comida porque sí se prepara diferente la comida”.