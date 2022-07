Testimonios de migrantes en EEUU: “Lloraban y gritaban, no había oxígeno y mi hijo convulsionaba”

Ayari Vanessa Brizuela (de 32 años) y su hijo Hessel Elián Brizuela (de 4 años) emprendieron viaje el 6 de julio de 2021 desde San Antonio de Cortés ante la difícil situación de empleo en el país. Su coyote les prometió que jamás serían subidos a un tráiler y que llegarían rápido.

La madre y su hijo ingresaron a través de El Florido y se hospedaron durante una noche en Guatemala. Su tránsito en primera instancia fue mediante autobuses y en el trayecto se unieron otros migrantes hasta su arribo en Monterrey, México.

Allí se hospedaron en una vivienda durante dos días y les vendieron la ilusión de que serían movilizados en vehículos particulares; sin embargo, los terminaron metiendo a un contenedor cargado con al menos 140 personas, incluyendo niños y embarazadas. Todos iban apiñados y casi no había entrada de aire.

Vanessa dijo que de pronto varios menores comenzaron a desmayarse y su pequeño Hessel empezó a convulsionar, al menos tres veces, los labios de su retoño estaban morados y el rostro pálido.

Mientras gritaba de impotencia, fue auxiliada por jóvenes guatemaltecos que al mirar lo que ocurría decidieron desnudar al niño y darle agua para que pudiese sobrevivir.

“En ese momento pensé que nos íbamos a ahogar, que moriríamos. Le escribí a mi familia para decirles que estábamos sin oxígeno y que oraran para que alguien nos ayudara. Fue entonces cuando grité que abrieran las compuertas y les advertí a los encargados que llamaría a Migración”, subrayó.

Brizuela expresó que “después de 20 horas de camino se pararon y ordenaron que fuéramos al baño y a comer algo rápido. En ese momento les dije que no me volvería a subir porque mi niño casi se moría y era horrible. Entonces, el conductor me contestó y solicitó que me calmara porque había otro retén y debíamos pasar”.

Vanessa, su hijo y demás migrantes fueron bajados tras 30 horas de camino cerca del río Bravo... Nadie murió pese al terror vivido.