Las voces indígenas que el poder de Guatemala no logra callar

Lograron solo lo primero y Porras, blindada por parte de la élite política tradicional más corrupta, que ha controlado los últimos años la columna vertebral del sistema de Justicia, contraatacó. Al centenar de fiscales, jueces independientes, activistas y periodistas que han enfrentado cárcel o exilio desde la llegada de Porras al cargo en 2018 y el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, se han unido una docena de líderes indígenas forzados a huir del país o encarcelados sin que se conozcan pruebas en su contra. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) <u><a rel="nofollow" href="https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/080.asp&amp;utm_content=country-gtm&amp;utm_term=class-mon#:~:text=Washington%2C%20DC%E2%80%94La%20Comisi%C3%B3n%20Interamericana%20de%20Derechos%20Humanos,Luis%20Haroldo%20Pacheco%20%E2%80%94expresidente%20de%20la%20Junta">ha condenado</a></u> las acciones del MP, a quien acusa de corrupción y falta de independencia, por el uso de “tipos penales ambiguos y desproporcionados”, “abuso de la prisión preventiva” y utilización arbitraria de la reserva de casos. Arévalo ha denunciado públicamente esta persecución como un “ataque contra la democracia”, pero la persecución no ha cesado. Luis Pacheco expresidente de 48 Cantones y viceministro de Desarrollo Sostenible en el gobierno de Arévalo; y Héctor Chaclán, extesorero de 48 cantones, están en prisión desde abril de 2025 bajo cargos de asociación ilícita y terrorismo, por ayudar a convocar el paro. El pasado enero Basilio Puac, exvidepresidente de la organización, fue detenido y acusado de terrorismo por la misma razón.—Es paradójico. Los mismos pueblos que garantizaron el relevo democrático ahora son tratados como una amenaza —dice Velásquez.La antropóloga asegura que lo que ha sucedido tras el paro de 2023 no es un error del sistema, sino un patrón cíclico de violencia extrema diseñado para someter moral y políticamente a quienes desafían el orden establecido.—Es como si estuviéramos regresando a la época del conflicto armado —denuncia—. En el fondo se busca quebrar el tejido comunitario y enviar un mensaje disciplinador al resto de los pueblos y líderes indígenas: participar en política les puede costar la cárcel, la salud y la vida.