“No pude dormir, parecía que se rompía y dije: ‘Este es el Ulúa’”

Solas y desprotegidas se sienten cientos de familias que viven en los municipios de Cortés y Yoro, aledaños a las aguas del río Ulúa, luego que la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) decretara el pasado jueves alerta amarilla (de vigilancia) ante lluvias registradas en Santa Bárbara.

La población de El Progreso, Yoro, aún no sana el miedo sufrido desde cuando Eta y Iota (en noviembre de 2020) arrasaron con sus pertenencias y azotaron sus viviendas sin freno.

“Aquí en la colonia Misericordia tiene que llover mucho para que el río se rebalse, pero siempre corremos peligro”, comentó Yasmín Quiroz mientras elaboraba unas tortillas muy cerca del puente Plateado y las poderosas aguas que vierte el río Ulúa. En tanto, Valentín Hernández, un campesino de la zona, recordó cómo ha crecido el río en las últimas horas y externó su temor en caso de que el nivel se mantenga o aumente.

“Es triste, estamos preocupados porque vienen meses de lluvia, aquí lo que se hace a veces es mover sacos con arena para que el agua no corra y evite llegue con fuerza a las casas. Anoche no pude dormir porque parecía que el río se rompía y me dije: ‘Es el Ulúa’; luego medio lo taparon, es peligroso, ”, manifestó.

Las tormentas afectan a otros sitios de Progreso como Fátima, San Miguel, San Valentín y sector Guanchías.