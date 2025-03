$!Votos nulos y blancos: el mensaje de rechazo y desaprobación a políticos

San Pedro Sula, Honduras.

votos fueron consignados como válidos, de 15,369 actas divulgadas. Un total de 1,385,146 votos se registraron hasta la noche del domingo a nivel general. Si bien el voto nulo y en blanco no incide directamente en los resultados, su crecimiento denota el hastazgo de la ciudadanía.

Jóvenes, adultos y ancianos acudieron a las urnas y repasaron los nombres de los precandidatos a presidente, alcaldes y diputados, varios de ellos con largas trayectorias políticas y salpicadas por escándalos de corrupción, que no los representaban. Por ello, antes de doblar la papeleta y depositarla en la urna, optaron por una decisión similar: anular su voto o dejarla en blanco.

Dado que los comportamientos de votantes son diversos y no se puede determinar con certeza sus motivaciones, con los datos se dedujo que una gran parte del electorado decidó no respaldar a ningún candidato mediante el voto en blanco o, en algunos casos, incurrió en errores al marcar su papeleta, resultando en votos nulos.

Para entender mejor las causas detrás de estos votos y determinar si se trata de una tendencia creciente de desafección política o simplemente errores en el proceso de votación, Omar García, experto en gobernanza, comentó que lo que está ocurriendo no es casualidad.

“Miramos una situación donde la democracia entra en una nueva etapa, hay quienes han establecido su posición política en los partidos, y para mí no es raro”, apuntó.

García señaló un factor clave detrás de esta tendencia: el descontento social. “Hay un aumento de pobreza, entonces, hay un desencanto. Imagínese a una persona que ha esperado siete horas bajo sol, que ha soportado maltrato en el centro de votación... y cuando finalmente llega a la urna, decide depositar su voto en blanco o escribir ‘Yo anulo’, ‘Yo te puse’ o ‘Yo te quito’ en la papeleta”, ejemplificó el analista.

En opinión de García, el votante está evolucionando: “Cuando alguien vota en blanco o anula su voto está adoptando una posición política, es un mensaje dirigido a dueños de los partidos: ´No nos gustan sus propuestas´”.

García aclaró que este fenómeno no debe confundirse con el abstencionismo. “Antes, la gente se quedaba en casa, ahora el abstencionismo se transformó en asistencia a las urnas, pero con mensaje de protesta. Las autoridades serían ingenuas si no analizan esto con seriedad”, dijo.

En cualquier país democrático, un voto en blanco o nulo es una forma de expresión política, es la manera más poderosa que tiene el ciudadano de decir lo que piensa sin necesidad de elegir entre opciones que no lo representan.

Los votos en blanco y nulos se perfilan como un termómetro del desencanto ciudadano, un mensaje que los partidos no pueden darse el lujo de ignorar.

Lo que está ocurriendo es que la gente está encontrando una nueva forma de votar y gritar, de manera pacífica, que no está de acuerdo con ellos. El resto, aquellos que no participaron, esperan las generales, ya sea porque están frustrados o porque aún no están lo suficientemente descontentos.