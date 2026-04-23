Los 28 proyectos viales en marcha en el norte de Honduras

Yoro acumula nueve contratos que incluyen reparación de puentes, estudios de diseño para la Ruta 23 y trabajos de control de inundaciones en el río Ulúa. En Santa Bárbara, también con nueve proyectos en marcha, predominan obras de pavimentación y sobrecarpeta que buscan mejorar la conexión entre comunidades como Macuelizo, Trinidad y San Vicente Centenario.El detalle completo de cada contrato, incluyendo empresa adjudicada, plazos y códigos asignados por la SIT, está disponible en el interactivo adjunto, donde los usuarios pueden filtrar la información por departamento para una consulta más precisa.<br />