Los 28 proyectos viales en marcha en el norte de Honduras

Las intervenciones incluyen mantenimiento carretero, reconstrucción de puentes y estudios de diseño en regiones clave del litoral atlántico.

Los 28 proyectos viales en marcha en el norte de Honduras

Proyectos de gran inversión se disponen a desarrollarse en la zona norte.

 LA PRENSA
  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 08:54 /
  • Mario Sánchez
San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) mantiene en ejecución 28 proyectos vinculados a construcción, supervisión y estudios técnicos en seis departamentos del norte y litoral atlántico de Honduras.

Las intervenciones se distribuyen en Cortés, Atlántida, Colón, Yoro, Islas de la Bahía y Santa Bárbara, con el objetivo de mejorar la conectividad y atender tramos estratégicos para la movilidad y el comercio.

Entre las obras de mayor alcance figura el mantenimiento de 170 kilómetros de la carretera CA-13, en el tramo que conecta La Ceiba con Puerto Castilla. Este contrato fue adjudicado a la empresa Constructora Serrano Colindres y Asociados (COSCO), con un plazo de ejecución de 180 días calendario a partir de agosto de 2025, según los registros oficiales.

En Cortés se concentra una de las intervenciones más relevantes en infraestructura de puentes. Mientras tanto, en Islas de la Bahía avanza la pavimentación del tramo Oak RidgeCamp Bay, considerado el proyecto vial más extenso del archipiélago.

Yoro acumula nueve contratos que incluyen reparación de puentes, estudios de diseño para la Ruta 23 y trabajos de control de inundaciones en el río Ulúa. En Santa Bárbara, también con nueve proyectos en marcha, predominan obras de pavimentación y sobrecarpeta que buscan mejorar la conexión entre comunidades como Macuelizo, Trinidad y San Vicente Centenario.

El detalle completo de cada contrato, incluyendo empresa adjudicada, plazos y códigos asignados por la SIT, está disponible en el interactivo adjunto, donde los usuarios pueden filtrar la información por departamento para una consulta más precisa.

Infraestructura

Proyectos destacados — Zona Norte y Litoral Atlántico

6 Departamentos
28 Proyectos zona norte
21 En construcción
2021–2025 Período de contratos
Atlántida & Colón
SIT-CO-472-2025 Construcción

Mantenimiento vial CA-13: La Ceiba – Puerto Castilla (170 km)

Plazo: 180 días · 25 ago. 2025 Empresa: Constructora Serrano Colindres y Asociados S. de R.L. (COSCO)

Todos los proyectos — 28 contratos, Zona Norte y Litoral Atlántico

01

Reconstrucción Puente No. 1 y Rehabilitación Puente No. 2 — Laguna de Alvarado, Puerto Cortés

Construcción SIT-CO-017-2024 365 días · mar. 2024 Cortés

Constructora William y Molina S.A. de C.V.

02

Construcción y pavimentación Oak Ridge – Camp Bay (concreto hidráulico)

Construcción SIT-CO-020-2023 365 días · jun. 2023 Islas de la Bahía

Constructora Celaque S. de R.L. de C.V.

03

Corredor de Occidente: Naco – La Entrada, subtramo Quimistán – Sula (23 km)

Supervisión SIT-SU-098-2022 jun. 2025 Santa Bárbara

Sin datos disponibles

04

Pavimentación Tela – San Juan – Tornabé (4.2 km)

Construcción SIT-CO-042-2025 240 días · ene. 2025 Atlántida

Acarreo y Maquinaria de Construcción S. de R.L. (AMACON)

05

Estudio y diseño final: ampliación y rehabilitación Chamelecon – Naco

Estudio SIT-DIS-004-2025 120 días · jul. 2025 Cortés

Asociación de Profesionales S.A. de C.V.

06

Ruta CA-13 – Trípoli – Flores de San Juan (1.8 km)

Construcción SIT-CO-121-2025 120 días · abr. 2025 Atlántida

Corporación Sol S.A. de C.V.

07

Jutiapa – Quebrada Limera, Puente Papaloteca (1 km)

Construcción SIT-CO-115-2025 150 días · mar. 2025 Atlántida

Corporación Sol S.A. de C.V.

08

Ruta CA-13 – Mezapa – Nueva Florida (3 km)

Construcción SIT-CO-400-2024 150 días · dic. 2024 Atlántida

Contratistas Nacionales de Construcción S.A. de C.V. (CONACSA)

09

Pavimentación CA-13 – ICF OL – Tela (1 km), municipio de Tela

Construcción SIT-CO-009-2025 120 días · ene. 2025 Atlántida

Ingeniería Constructora Proyectos y Agregados S. de R.L. (INCOPA)

10

Actualización diseño y supervisión: mejoramiento acceso municipio de La Ceiba

Estudio CD-DCPV-S-20-2021 abr. 2024 Atlántida

Asociación de Consultores en Ingeniería S. de R.L.

11

Pavimentación CA-5 – Río Lindo (6.45 km)

Construcción SIT-CO-301-2025 210 días · jun. 2025 Cortés

Sin datos disponibles

12

Pavimentación Santa Cruz de Yojoa – San Isidro (2.5 km)

Construcción SIT-CO-010-2025 150 días · ene. 2025 Cortés

Sin datos disponibles

13

Escollera Río Ulúa, sector Cacariquera, Puerto Cortés

Construcción SIT-CO-302-2025 120 días · jun. 2025 Cortés

Constructora Universal S. de R.L. de C.V.

14

Muro de gaviones Quebrada El Calán, Aldea Santa Eduvigues, Villanueva

Construcción SIT-CO-306-2025 Cortés

Sin datos disponibles

15

Pavimentación Col. Guanacaste (394 ml), San Pedro Sula

Construcción SIT-CO-640-2025 60 días · jul. 2025 Cortés

Acarreo y Maquinaria de Construcción S. de R.L. (AMACON)

16

Obras de protección puente de metal, comunidad de Nola, Baracoa

Construcción SIT-CO-681-2025 28 días · nov. 2025 Cortés

Ingeniería y Proyectos Centroamericanos S. de R.L.

17

Mantenimiento red vial Olanchito – Sabá, Ruta 23 (~51.8 km)

Construcción SIT-CO-310-2025 90 días · jun. 2025 Yoro y Colón

Desarrollos Constructivos S.A. de C.V.

18

Reparación Puente San Marcos sobre Río Cuero, Olanchito

Construcción SIT-CO-155-2024 180 días · may. 2024 Yoro

Consultores Constructores del Cid Santos S. de R.L.

19

Obras de protección Puente Guaymón sobre Río Mezapa, límite Yoro-Atlántida

Construcción SIT-CO-186-2024 120 días · jun. 2025 Yoro y Atlántida

Constructora Universal S. de R.L. de C.V.

20

Construcción de Puente Siguapa sobre Río Siguapa, Sulaco

Construcción SIT-CO-424-2025 180 días · ago. 2025 Yoro

Promotora de Desarrollos Inmobiliarios S.A. de C.V. (PDI)

21

Estudio y diseño Ruta 23: Santa Rita de Yoro – El Negrito

Estudio SIT-DIS-019-2024 210 días · nov. 2024 Yoro

Asociación de Profesionales S.A. de C.V. (ASP)

22

Estudio y diseño Ruta 23: El Negrito – Desvío a Yorito

Estudio SIT-DIS-011-2024 210 días · nov. 2024 Yoro

Asociación de Profesionales S.A. de C.V. (ASP)

23

Reconstrucción bordo Canal Estero de Indios, El Negrito

Construcción SIT-CO-297-2025 Yoro

Sin datos disponibles

24

Pavimentación Aldea El Elixir – Calle CA-13, Sabá (0.6 km)

Construcción SIT-CO-361-2024 90 días · dic. 2024 Colón

Construcciones e Inversiones CRACO S. de R.L. de C.V.

25

Pavimentación Tocoa – Barrio Las Flores (300 ml)

Construcción SIT-CO-221-2025 60 días · ene. 2025 Colón

A&V Ingenieros S. de R.L.

26

Pavimentación Trujillo – Santa Fe (4 km, concreto hidráulico 4000 PSI)

Construcción SIT-CO-146-2024 150 días · may. 2024 Colón

Servicios de Energía S.A. de C.V. (SESA)

27

Sobrecarpeta French Harbour – Desvío Oak Ridge, Ruta 35 (4 km)

Construcción SIT-CO-288-2025 210 días · jul. 2025 Islas de la Bahía

Sin datos disponibles

28

San Nicolás – San Vicente Centenario, Ruta 62 (5 km, sobrecarpeta)

Construcción SIT-CO-419-2024 240 días · dic. 2024 Santa Bárbara

A&V Ingenieros S. de R.L.

Atlántida & Colón
SIT-CO-472-2025 Construcción

Mantenimiento vial CA-13: La Ceiba – Puerto Castilla (170 km)

Plazo: 180 días · 25 ago. 2025 Empresa: Constructora Serrano Colindres y Asociados S. de R.L. (COSCO)

Más proyectos — Atlántida (7 proyectos)

01

Pavimentación Tela – San Juan – Tornabé (4.2 km)

Construcción SIT-CO-042-2025 240 días · ene. 2025

Acarreo y Maquinaria de Construcción S. de R.L. (AMACON)

02

Ruta CA-13 – Trípoli – Flores de San Juan (1.8 km)

Construcción SIT-CO-121-2025 120 días · abr. 2025

Corporación Sol S.A. de C.V.

03

Jutiapa – Quebrada Limera, Puente Papaloteca (1 km)

Construcción SIT-CO-115-2025 150 días · mar. 2025

Corporación Sol S.A. de C.V.

04

Ruta CA-13 – Mezapa – Nueva Florida (3 km)

Construcción SIT-CO-400-2024 150 días · dic. 2024

Contratistas Nacionales de Construcción S.A. de C.V. (CONACSA)

05

Pavimentación CA-13 – ICF OL – Tela (1 km)

Construcción SIT-CO-009-2025 120 días · ene. 2025

Ingeniería Constructora Proyectos y Agregados S. de R.L. (INCOPA)

06

Actualización diseño y supervisión: mejoramiento acceso La Ceiba

Estudio CD-DCPV-S-20-2021 abr. 2024

Asociación de Consultores en Ingeniería S. de R.L.

Cortés
SIT-CO-017-2024 Construcción

Reconstrucción de Puente No. 1 y Rehabilitación de Puente No. 2 — Laguna de Alvarado, Puerto Cortés

Plazo: 365 días · 11 mar. 2024 Empresa: Constructora William y Molina S.A. de C.V.

Más proyectos — Cortés (8 proyectos)

01

Estudio y diseño final: ampliación y rehabilitación Chamelecon – Naco

Estudio SIT-DIS-004-2025 120 días · jul. 2025

Asociación de Profesionales S.A. de C.V.

02

Pavimentación CA-5 – Río Lindo (6.45 km)

Construcción SIT-CO-301-2025 210 días · jun. 2025

Sin datos disponibles

03

Pavimentación Santa Cruz de Yojoa – San Isidro (2.5 km)

Construcción SIT-CO-010-2025 150 días · ene. 2025

Sin datos disponibles

04

Escollera Río Ulúa, sector Cacariquera, Puerto Cortés

Construcción SIT-CO-302-2025 120 días · jun. 2025

Constructora Universal S. de R.L. de C.V.

05

Muro de gaviones Quebrada El Calán, Aldea Santa Eduvigues, Villanueva

Construcción SIT-CO-306-2025

Sin datos disponibles

06

Pavimentación Col. Guanacaste (394 ml), San Pedro Sula

Construcción SIT-CO-640-2025 60 días · jul. 2025

Acarreo y Maquinaria de Construcción S. de R.L. (AMACON)

07

Obras de protección puente de metal, comunidad de Nola, Baracoa

Construcción SIT-CO-681-2025 28 días · nov. 2025

Ingeniería y Proyectos Centroamericanos S. de R.L.

Colón
SIT-CO-146-2024 Construcción

Pavimentación Trujillo – Santa Fe (4 km, concreto hidráulico 4000 PSI)

Plazo: 150 días · 23 may. 2024 Empresa: Servicios de Energía S.A. de C.V. (SESA)

Más proyectos — Colón (4 proyectos)

01

Mantenimiento CA-13: La Ceiba – Puerto Castilla (170 km) — compartido con Atlántida

Construcción SIT-CO-472-2025 180 días · ago. 2025

Constructora Serrano Colindres y Asociados S. de R.L. (COSCO)

02

Pavimentación Aldea El Elixir – Calle CA-13, Sabá (0.6 km)

Construcción SIT-CO-361-2024 90 días · dic. 2024

Construcciones e Inversiones CRACO S. de R.L. de C.V.

03

Pavimentación Tocoa – Barrio Las Flores (300 ml)

Construcción SIT-CO-221-2025 60 días · ene. 2025

A&V Ingenieros S. de R.L.

04

Mantenimiento Olanchito – Sabá, Ruta 23 (~51.8 km) — compartido con Yoro

Construcción SIT-CO-310-2025 90 días · jun. 2025

Desarrollos Constructivos S.A. de C.V.

Yoro
SIT-CO-424-2025 Construcción

Construcción de Puente Siguapa sobre Río Siguapa, Sulaco

Plazo: 180 días · 01 ago. 2025 Empresa: Promotora de Desarrollos Inmobiliarios S.A. de C.V. (PDI)

Más proyectos — Yoro (9 proyectos)

01

Mantenimiento red vial Olanchito – Sabá, Ruta 23 (~51.8 km)

Construcción SIT-CO-310-2025 90 días · jun. 2025

Desarrollos Constructivos S.A. de C.V.

02

Reparación Puente San Marcos sobre Río Cuero, Olanchito

Construcción SIT-CO-155-2024 180 días · may. 2024

Consultores Constructores del Cid Santos S. de R.L.

03

Obras de protección Puente Guaymón sobre Río Mezapa, límite Yoro-Atlántida

Construcción SIT-CO-186-2024 120 días · jun. 2025

Constructora Universal S. de R.L. de C.V.

04

Estudio y diseño Ruta 23: Santa Rita de Yoro – El Negrito

Estudio SIT-DIS-019-2024 210 días · nov. 2024

Asociación de Profesionales S.A. de C.V. (ASP)

05

Estudio y diseño Ruta 23: El Negrito – Desvío a Yorito

Estudio SIT-DIS-011-2024 210 días · nov. 2024

Asociación de Profesionales S.A. de C.V. (ASP)

06

Reconstrucción bordo Canal Estero de Indios, El Negrito

Construcción SIT-CO-297-2025

Sin datos disponibles

07

Escollera Río Ulúa, sector Finca 11, El Progreso

Construcción SIT-CO-357-2025

Sin datos disponibles

08

Pavimentación Col. Libertad Sur (350 ml), Olanchito

Construcción SIT-CO-591-2025 60 días · jul. 2025

Sin datos disponibles

Islas de la Bahía
SIT-CO-020-2023 Construcción

Construcción y pavimentación Oak Ridge – Camp Bay (concreto hidráulico)

Plazo: 365 días · 5 jun. 2023 Empresa: Constructora Celaque S. de R.L. de C.V.

Más proyectos — Islas de la Bahía (2 proyectos)

01

Sobrecarpeta French Harbour – Desvío Oak Ridge, Ruta 35 (4 km)

Construcción SIT-CO-288-2025 210 días · jul. 2025

Sin datos disponibles

02

Supervisión construcción y pavimentación Oak Ridge – Camp Bay

Supervisión SIT-SU-065-2025 270 días · mar. 2025

Asociación de Consultores en Ingeniería S. de R.L.

Santa Bárbara
SIT-SU-098-2022 Supervisión

Corredor de Occidente: Naco – La Entrada, subtramo Quimistán – Sula (23 km)

Vigente: jun. 2025 Empresa: Sin datos disponibles

Más proyectos — Santa Bárbara (9 proyectos)

01

San Nicolás – San Vicente Centenario, Ruta 62 (5 km, sobrecarpeta)

Construcción SIT-CO-419-2024 240 días · dic. 2024

A&V Ingenieros S. de R.L.

02

Pavimentación Colonia San Francisco de Asís, Macuelizo (2.4 km)

Construcción SIT-CO-054-2025 120 días · feb. 2025

Acarreo y Maquinaria de Construcción S. de R.L. (AMACON)

03

Trinidad – Concepción del Norte, Ruta 126 (5 km, sobrecarpeta)

Construcción SIT-CO-391-2024 240 días · dic. 2024

Transhemisferio S. de R.L.

04

Ampliación Puente de Entrada a Trinidad

Construcción SIT-CO-468-2025 210 días · sep. 2025

M R Molina y Asociados S. de R.L. de C.V.

05

Boulevard Macuelizo – Azacualpa (1.5 km, sobrecarpeta)

Construcción SIT-CO-210-2025 120 días · may. 2025

Constructora Hercod S. de R.L.

06

Río Hondo – Guacamaya – La Mica (2.5 km)

Construcción SIT-CO-586-2025 150 días · oct. 2025

Transhemisferio S. de R.L.

07

Macuelizo – El Ciruelo & El Pital – Mata de Plátano (~2 km)

Construcción SIT-CO-118-2025 210 días · ene. 2025

Constructora Espinoza Suazo S. de R.L. de C.V.

08

Pavimentación Aldea El Ladino, El Níspero (400 ml)

Construcción SIT-CO-441-2025 60 días · sep. 2024

Andrómeda.com Construcciones S. de R.L. de C.V.

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) de Honduras — Base de contratos 2021–2025. Se listan 28 proyectos únicos (sin duplicados, contratos de construcción, supervisión y estudios) correspondientes a la Zona Norte y Litoral Atlántico: Cortés, Atlántida, Colón, Yoro, Islas de la Bahía y Santa Bárbara. La base nacional total incluye contratos adicionales en otros departamentos del país.
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Mario Sánchez
Mario Sánchez
mario.sanchez@laprensa.hn

Periodista de investigación, visualización de datos, desarrollo web y animación. Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Docente universitario en diseño digital.

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