Los 28 proyectos viales en marcha en el norte de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) mantiene en ejecución 28 proyectos vinculados a construcción, supervisión y estudios técnicos en seis departamentos del norte y litoral atlántico de Honduras.

Las intervenciones se distribuyen en Cortés, Atlántida, Colón, Yoro, Islas de la Bahía y Santa Bárbara, con el objetivo de mejorar la conectividad y atender tramos estratégicos para la movilidad y el comercio.

Entre las obras de mayor alcance figura el mantenimiento de 170 kilómetros de la carretera CA-13, en el tramo que conecta La Ceiba con Puerto Castilla. Este contrato fue adjudicado a la empresa Constructora Serrano Colindres y Asociados (COSCO), con un plazo de ejecución de 180 días calendario a partir de agosto de 2025, según los registros oficiales.

En Cortés se concentra una de las intervenciones más relevantes en infraestructura de puentes. Mientras tanto, en Islas de la Bahía avanza la pavimentación del tramo Oak Ridge–Camp Bay, considerado el proyecto vial más extenso del archipiélago.