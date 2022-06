“Fue doloroso... no podía creer lo que mis ojos miraban”: relato de hondureño tras crimen de su hija

Olman Epinoza, quien trabaja como mayordomo en una propiedad de Jutiapa, Atlántida, aún tiene fresco en su mente la inesperada llamada telefónica que recibió el pasado 26 de abril, un día después de cuando murieron su pequeña hija Nency Dayany Espinoza Juárez (10), su esposa Lubi Esperanza Juárez Fuentes (36) y tres personas más.

“Para mí fue una noticia fatal, impactante y muy dolorosa, lo más triste es que no pude estar en ese momento. No pasaba en la casa por motivos de trabajo, pero sí frecuentaba, incluso muchas veces le pedí a mi esposa que salieran de allí, pero no quiso por los estudios de nuestros hijos”, comenzó relatando Olman en entrevista con el equipo de LA PRENSA Premium.

“Fue un compañero de trabajo quien me dio la noticia, él me dijo: ´Olman, dicen que hay una masacre en tu casa, que tus hijas están muertas´, cuando me dijo eso quedé atónito, no supe qué responder, lloré y lloré esperando que alguien me dijera que era una broma, pero no fue así”, externó con voz entrecortada mientras se le venían a la mente hermosos recuerdos de su familia.

Olman comentó que justo un día antes de la tragedia, el 24 de abril, habló por celular con su pequeña Nency, quien cursaba quinto grado de escuela. “Ella era un amor incondicional, era una niña educada y hermosa, en mi última conversación le dije: ´mi amor, qué estás haciendo´, ella me respondió que estaba acostada, entonces le dije que descansara puesto que su madre estaba dormida”, recordó con nostalgia.

El acongojado padre contó que dos de sus hijos que también estaban en el lugar de la matanza, lograron huir del atacante. A su niña de 10 años, según expresó, tristemente la decapitaron mientras dormía, en tanto su esposa tenía múltiples heridas en su rostro.

“Al hombre que las mató solo lo había visto una vez, ese día mi esposa e hijos le fueron a hacer compañía a una vecina y lo que hallaron fue la muerte. Cuando me desplacé hasta Olanchito ya habían levantado los cuerpos y los habían ingresado a bolsas, pero no podía creer lo que mis ojos estaban mirando”, rememoró.

A más de un mes de lo sucedido aquella noche, Olman exteriorizó que “esta es una herida que no sana, no es fácil haberlas perdido”.

El caso de la niña Nency Espinoza es parte de la triste estadística de más de 2,600 muertes de menores que contabiliza el Ministerio Público (MP) en los últimos 10 años en el país y cuyos datos fueron analizados por este rotativo. El señalado de ser el responsable de esa masacre e incluso autor confeso, fue identificado como Aníbal Hernández, alias El Chaparro, paradógicamente un hombre allegado a las víctimas que declaró ante los medios haberlas matado “por venganza”.