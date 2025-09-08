Con talleres para docentes arranca segunda edición de Mente Sana

San Pedro Sula

Con la participación de más de 100 docentes, Diario LA PRENSA realizó el viernes un taller de capacitación como parte de la segunda edición del proyecto Mente Sana, una iniciativa que busca educar y crear conciencia sobre la salud mental de niños y jóvenes en Honduras.

El taller impartido por miembros del Colegio de Psicólogos de Honduras, Capítulo Cortés, abordó los seis temas que se trabajarán este año en los fascículos: el ciberacoso, duelo y pérdida, autolesiones y pensamientos suicidas, adicción a pantallas y redes sociales, trastorno por estrés y dismorfia corporal.

Nelson García, jefe de Redacción de LA PRENSA, explicó que la continuidad del proyecto responde a la necesidad expresada por los propios maestros.

“El año pasado, cuando visitamos las escuelas, nos dijeron que esto era lo que necesitaban, porque muchas veces se sienten solos en la titánica labor de educar y velar por la salud mental de sus estudiantes”, expresó.

Destacó que Mente Sana nació en 2024, con motivo del 60 aniversario de este rotativo, y se convirtió en un proyecto institucional que busca contribuir a una sociedad con personas de bien y con una salud mental óptima.

Este año, seis centros educativos piloto serán beneficiados, impactando a más de 6,500 estudiantes. Entre ellos se encuentran el instituto José Trinidad Reyes, el Técnico Sampedrano, los centros de educación básica Perfecto H. Bobadilla de Chamelecón, Altagracia Sánchez en la Felipe Zelaya, el 18 de Noviembre de Armenta y el 1 de Febrero del sector Satélite.

Las publicaciones semanales de los fascículos, que contienen explicaciones claras, ejemplos cotidianos mediante caricaturas coloridas y tests de orientación, estarán acompañadas de visitas de psicólogos a los centros educativos.