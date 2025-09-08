Con talleres para docentes arranca segunda edición de Mente Sana

San Pedro Sula
Con la participación de más de 100 docentes, Diario LA PRENSA realizó el viernes un taller de capacitación como parte de la segunda edición del proyecto Mente Sana, una iniciativa que busca educar y crear conciencia sobre la salud mental de niños y jóvenes en Honduras.
El taller impartido por miembros del Colegio de Psicólogos de Honduras, Capítulo Cortés, abordó los seis temas que se trabajarán este año en los fascículos: el ciberacoso, duelo y pérdida, autolesiones y pensamientos suicidas, adicción a pantallas y redes sociales, trastorno por estrés y dismorfia corporal.
Nelson García, jefe de Redacción de LA PRENSA, explicó que la continuidad del proyecto responde a la necesidad expresada por los propios maestros.
“El año pasado, cuando visitamos las escuelas, nos dijeron que esto era lo que necesitaban, porque muchas veces se sienten solos en la titánica labor de educar y velar por la salud mental de sus estudiantes”, expresó.
Destacó que Mente Sana nació en 2024, con motivo del 60 aniversario de este rotativo, y se convirtió en un proyecto institucional que busca contribuir a una sociedad con personas de bien y con una salud mental óptima.
Este año, seis centros educativos piloto serán beneficiados, impactando a más de 6,500 estudiantes. Entre ellos se encuentran el instituto José Trinidad Reyes, el Técnico Sampedrano, los centros de educación básica Perfecto H. Bobadilla de Chamelecón, Altagracia Sánchez en la Felipe Zelaya, el 18 de Noviembre de Armenta y el 1 de Febrero del sector Satélite.
Las publicaciones semanales de los fascículos, que contienen explicaciones claras, ejemplos cotidianos mediante caricaturas coloridas y tests de orientación, estarán acompañadas de visitas de psicólogos a los centros educativos.
La máster Emma Mejía, directora de Mercadeo de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), expresó que la universidad se sumó a este proyecto como parte de su campaña “Educando con propósito”.
“Además de educar, queremos formar profesionales con valores, principios y una óptima salud mental. Felicitamos a Diario LA PRENSA por liderar esta iniciativa”, manifestó.
Mientras que Lilia Umaña, gerente de Iniciativa Urbana Valle de Sula de World Vision, indicó que el proyecto es vital para llegar a los adolescentes, en especial a aquellos en condición de vulnerabilidad.
Umaña compartió que, según un estudio reciente, el consumo de alcohol y sustancias ha aumentado en jóvenes, muchas veces ligado a problemas emocionales y familiares, por lo que Mente Sana es un aliado estratégico en la prevención, ya que permite educar y conectar con ellos.
Por su parte, Susan Ocampo, presidenta del Colegio de Psicólogos de Honduras, Capítulo Cortés, dijo que para su gremio este proyecto representa un sueño hecho realidad.
“Es invaluable que un medio como LA PRENSA aborde la salud mental de niños y jóvenes, un tema al que pocas veces se le asignan recursos o espacios en la agenda pública”, manifestó.
En tanto, el director de la carrera de Psicología de UTH, Josías Guzmán, recordó el impacto de la primera edición, que alcanzó a más de 10,000 niños.
Explicó que esta metodología (los fascículos) facilita la comprensión de temas complejos, permite que los niños se relacionen con los contenidos y encuentren esperanza, algo esencial en la prevención de trastornos mentales.
Con el taller de docentes, Mente Sana inicia su recorrido 2025, consolidándose como un proyecto de formación y acompañamiento que contribuye al bienestar emocional de miles de estudiantes.