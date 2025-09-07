  1. Inicio
Así fue la competencia nacional de bandas musicales en el JTR

El JTR celebró sus 99 años y lanzó el tan esperado “JTR Championship 2025”, reuniendo a más de 20 institutos.

Más de 20 institutos participaron este domingo en la tan esperada "JTR Championship 2025”, una competencia nacional de bandas musicales que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto José Trinidad Reyes, en San Pedro Sula.

 Foto: Neptalí Romero/ LA PRENSA
El Instituto José Trinidad Reyes (JTR) celebra este mes sus 99 años de excelencia educativa. En honor a su aniversario se está llevando a cabo la competencia nacional de bandas musicales.

 Foto: Neptalí Romero/ LA PRENSA
“Celebrar 99 años del Instituto JTR es reafirmar nuestro compromiso con la excelencia académica y la formación integral de la juventud. El Championship 2025 marca un nuevo capítulo en nuestra historia, proyectando el arte y la cultura de nuestra banda hacia todo el país”, destacó Wilson Mejía, director del JTR.

 Foto: Neptalí Romero/ LA PRENSA
El “JTR Championship 2025” es una competencia nacional que reunirá a más de 25 agrupaciones en diferentes formatos —marching bands, marching latinas y drum corps— con la participación especial de Big Band Shekina de Guatemala y Boinas Verdes Marching Band de El Salvador.

 Foto: Neptalí Romero/ LA PRENSA
Orden en el que se presentaron los institutos después de las 12:00 del mediodía.
Presentación del la banda marcial Lobos Marching Band de Olancho, conformada por más de 65 integrantes.

 Foto: Neptalí Romero/ LA PRENSA
Presentación oficial de la banda marcial Montesori Marching Brass de Choloma.

 Foto: Neptalí Romero/ LA PRENSA
Presentación de la banda musical Jaguares de Talanga

 Foto: Neptalí Romero/ LA PRENSA
Presentación de la banda musical Filamornía de Choluteca.

 Foto: Neptalí Romero/ LA PRENSA
Banda latina Francisco Miranda.

 Foto: Neptalí Romero/ LA PRENSA
Banda Nueva Jerusalén de La Ceiba.

 Foto: Neptalí Romero/ LA PRENSA
Banda marcial Young Spirit de Choloma.

 Foto: Neptalí Romero/ LA PRENSA
Banda juvenil Manuel Bonilla de Juticalpa.

 Foto: Neptalí Romero/ LA PRENSA
Banda marcial Alfonso Guillén Zelaya.

 Foto: Neptalí Romero/ LA PRENSA
