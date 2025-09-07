Así fue la competencia nacional de bandas musicales en el JTR

Más de 20 institutos participaron este domingo en la tan esperada "JTR Championship 2025”, una competencia nacional de bandas musicales que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto José Trinidad Reyes, en San Pedro Sula.
El Instituto José Trinidad Reyes (JTR) celebra este mes sus 99 años de excelencia educativa. En honor a su aniversario se está llevando a cabo la competencia nacional de bandas musicales.
“Celebrar 99 años del Instituto JTR es reafirmar nuestro compromiso con la excelencia académica y la formación integral de la juventud. El Championship 2025 marca un nuevo capítulo en nuestra historia, proyectando el arte y la cultura de nuestra banda hacia todo el país”, destacó Wilson Mejía, director del JTR.
El “JTR Championship 2025” es una competencia nacional que reunirá a más de 25 agrupaciones en diferentes formatos —marching bands, marching latinas y drum corps— con la participación especial de Big Band Shekina de Guatemala y Boinas Verdes Marching Band de El Salvador.
Orden en el que se presentaron los institutos después de las 12:00 del mediodía.
Presentación del la banda marcial Lobos Marching Band de Olancho, conformada por más de 65 integrantes.
Presentación oficial de la banda marcial Montesori Marching Brass de Choloma.
Presentación de la banda musical Jaguares de Talanga
Presentación de la banda musical Filamornía de Choluteca.
Banda latina Francisco Miranda.
Banda Nueva Jerusalén de La Ceiba.
Banda marcial Young Spirit de Choloma.
Banda juvenil Manuel Bonilla de Juticalpa.
Banda marcial Alfonso Guillén Zelaya.