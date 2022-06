El Tablón podrá contener hasta la lluvia de tres huracanes Mitch

San Pedro Sula. El diseño de la represa El Tablón que se construirá para contener inundaciones en las partes bajas de San Pedro Sula, Villanueva, La Lima, Choloma y Puerto Cortés, presentado a los empresarios y alcaldes del valle de Sula, es relativamente nuevo en el ámbito hondureño, pero usado en otros países como México.

En resumen se llama rompepicos porque corta o contiene los picos de crecidas que descarga el río cuando hay fenómenos como tormentas tropicales o huracanes.

LA PRENSA Premium conversó con el ingeniero Adolfo Larach, desarrollador del Grupo Hidrovolcán, quien en la actualidad construye en el río Ulúa la represa El Tornillito, con capital privado y próximamente con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Larach despejó cada una de las inquietudes surgidas tras el anuncio de que el proyecto va porque va.

__¿Usted qué papel tiene dentro de este proyecto?

Haga de cuenta que soy consejero. Nosotros estamos desarrollando el proyecto El Tornillito, una obra mucho más compleja que El Tablón, porque tiene componente hidroeléctrico y más interfaces como sala de máquinas.

__¿Cómo surgió la idea de proponer este tipo de represa?

Después de Eta y Iota, vimos que el valle sufre demasiado. El Tablón no es rentable con el componente eléctrico y por eso nadie lo ha adoptado. Nosotros lo vamos a adoptar como un tema social, ya hemos hecho cuatro represas y somos, como quien dice, los indicados para empujar esto, porque sabemos lo que está pasando. Sabemos que el diseño anterior no estaba bien y tomamos la decisión de ayudar al Gobierno, a guiarlo porque ellos tienen 30 años, casi 40 años de no hacer una represa después de El Cajón.

__Llama la atención el diseño, ¿no habrá embalse y no habrá necesidad de inundar ahí?

No se va a hacer una inundación permanente como normalmente se acostumbra a ver en El Cajón. La represa va a tener un pequeño laguito, pero muy pequeño. No lo que se pensaba antes. Será un lago pequeño para almacenar el agua industrial que se va a ocupar ahí, pero casi un 80% de la represa va a estar vacía. Por eso es una presa seca, porque solo se usa todo el espacio cuando hay una emergencia climática como un huracán.