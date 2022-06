La canasta básica cuesta más de L8,000 al mes

“Nosotros al mes gastamos aproximadamente 6,000 para dos adultos y un niño”, dice la mamá de uno.“Todo está caro. Hoy me tocó hacer compras y al suave se fueron L3,000, eso sí, sin comprar carnes”, dice la segunda.

“Si usted va a las ferias del agricultor, le compra directamente a un productor. Se ahorra hasta cuatro lempiras por producto cuando no compra en sitios donde hay intermediarios”.

Mario Castejón , director de Protección al Consumidor , señala que los precios, al no haber emergencias que los congelen y estandaricen, se siguen rigiendo por la oferta y demanda.

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), Adalid Irías, dice que desde la realidad de los mercados una canasta básica alimenticia cuesta 11,000 lempiras.

“El Cohep hace sus cálculos con la base nutricional, calculando calorías por tipo de alimento, luego promedian eso y estiman costo. Nosotros tenemos la visión desde el costo de vida real que dictan los mercados. Nosotros no medimos proteínas o calorías, al pobre no le interesa eso. El pobre come lo que agarra y lo que puede comprar”.

“Nuestra canasta básica alimenticia tiene casi 80 productos. Si solo le pone 30, claro que va a costar casi L7,000”, expone. Para Irías, la gente ni siquiera llega a comprar la canasta real, pues compra para lo que le ajusta porque el salario mínimo no alcanza, considerando que el monto más bajo que gana un obrero ronda los L6,000.

“Para el Cohep, la canasta básica de L7,000 dividida entre 30 días sale a L233.33 por día. Si divido eso entre cinco personas (promedio por hogar), cada uno tiene para comer L46; entre tres tiempos cada plato le sale a L15 cada uno por persona”. Esta cifra genera polémica, pero es un cálculo verificable real.