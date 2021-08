Covid en pico máximo: 55 muertos diarios en Honduras

SAN PEDRO SULA

Honduras está viviendo el pico más alto de contagios y muertes por covid-19 desde que irrumpió la pandemia en el país en marzo de 2020. Esto, según las autoridades de Salud, por la relajación de los pobladores en el uso de las medidas de bioseguridad, sumado a que no quieren acudir a los centros de vacunación contra la enfermedad.

La semana pasada murieron en el país 251 personas a causa del covid-19, fue una de las más mortíferas del año, según lo declarado por el viceministro de Salud, Roberto Cosenza, quien además dijo que a diario fallecen entre 45 y 55 hondureños en los hospitales tanto públicos como privados y el Seguro Social.

El viceministro informó que el 95% de las personas ingresadas en las salas covid de los hospitales no tienen ni una dosis del biológico contra el virus.

Cosenza agregó que los casos tanto en el departamento de Cortés como en el resto del país van en vertiginoso aumento.

“Lamentamos que la vacuna ha estado a disposición de la población en el departamento de Cortés y la gente no acude a imunizarse. Desde hace un mes se comenzó a vacunar a las personas de 18 años, y en los triajes la mayoría que están resultando positivas de covid no están vacunadas. De los pacientes que están ingresados en los hospitales del valle de Sula, el 95% no ha recibido ni la primera dosis de la vacuna”, lamentó.

Señaló que en el departamento de Cortés hasta la semana pasada se habían aplicado 541,853 dosis del biológico contra el covid entre primeras y segundas.

“Se han aplicado más porque hay que esperar el reporte del día de hoy (ayer) de los centros de vacunación que hay en San Pedro Sula y el resto de los municipios. Hacemos el llamado a la población para que complete el esquema de vacunación contra el covid-19”.

La semana pasada, el hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula llegó a registrar 90 personas ingresadas por día. En ese mismo periodo (una semana) murieron 17 hondureños en ese centro asistencial, de acuerdo con los datos presentados por las autoridades de Salud. Mientras que en el hospital Mario Rivas el promedio de ingresos diarios la semana pasada fue de 56 pacientes, 16 en la unidad de cuidados intensivos. En total murieron por complicaciones del covid 23 personas en una semana.

Positividad

Cosenza informó que la positividad del virus del SARS- CoV2 va en aumento, “se tiene un 64% de positividad en el departamento de Cortés que no lo habíamos tenido este año y lamentamos que el 95% de las personas que están ingresadas en los hospitales no tienen ni la primera dosis de la vacuna contra el covid-19”, reiteró el viceministro.

Señaló que inocularse contra el virus no lo eliminará ni erradicará, pero protege de las formas graves de la enfermedad y evitará el ingreso a los hospitales.

El departamento de Cortés registra en lo que va del año 35,575 contagios, de los cuales 16,738 corresponden a San Pedro Sula.

Carlos Leitzelar, coordinador del Laboratorio de Biología Molecular, informó que en la semana epidemiológica número 33 (del 15 al 23 de agosto) se procesaron 2,082 muestras para pruebas PCR, de la cuales 1,338 salieron positivas para covid y 744 negativos.

Más datos - En los hospitales del valle de Sula fallecieron ayer 11 personas a causa del covid-19, de acuerdo con lo reportado por los directores de los centros asistenciales. - El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) había aplicado hasta el 22 de agosto 422,065 dosis de la vacuna contra el covid. - Los municipios de San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés y Villanueva registran el mayor número de muertos en el departamento de Cortés.

“Hay un análisis que he estado haciendo en el Laboratorio de Biología Molecular, ya que hay un 64% de positividad y qué significa esto, que 6.4, pero yo lo redondeo que 7 de cada 10 personas están saliendo positivas. Me sorprende el dato que arrojan los hospitales que el 95% de los pacientes ingresados a las salas covid no están vacunados”, expresó.

El microbiólogo además dijo que los ciudadanos vacunados no están pasando a la fase grave de la enfermedad.

“Los no vacunados son personas que tienen más de 50 años y son quienes hace varios meses debieron pasar el proceso de inmunización. En resumen, este 7 de cada 10 que salen positivos resulta de que la población bajó la guardia, no se está protegiendo, no usa la mascarilla, tampoco el distanciamiento ni el lavado de manos”, lamentó Leitzelar.

El doctor aconsejó a quienes aún no se quieren aplicar el biológico que este es seguro “y que sí está funcionando porque quienes están ingresados en los hospitales son quienes no se han vacunado, las vacunas protegen y evitan que la gente se complique”.

En San Pedro Sula hay cuatro centros de vacunación, al día se aplican más de 5,000 dosis del biológico contra el covid. Se están vacunando a personas de 18 años en adelante con y sin comorbilidades por lo que piden que acudan para disminuir los contagios y prevenir muertes.

Aumento

Dinorah Nolasco, jefa de la Región Sanitaria de Cortés, expresó que la semana recién pasada se presentó un aumento de casos.

“Estamos muy preocupados por el incremento de contagios, la semana antepasada teníamos 51% de positividad y la anterior subió a 59%, se está elevando la curva de nuevo, se están saturando los hospitales y no hay apoyo de la población, ya que no se quiere vacunar, tenemos una gran cantidad de personas que no se han aplicado la segunda dosis”, expresó.

Dijo que en lo que va de agosto han muerto 55 personas a causa del covid en los municipios que comprende la región Sanitaria del departamento de Cortés, tres de ellos a los pocos minutos de haber llegado a los triajes.

“La mayoría de personas que están falleciendo son de 50 años en adelante, hay quienes están muriendo en sus casas y no están vacunados”, reiteró Nolasco.

En cuanto a los municipios que más casos y fallecidos por covid reportan, figuran: Puerto Cortés, Choloma, Villanueva, Santa Cruz de Yojoa y La Lima.