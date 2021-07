Alerta: mayoría de "gamers" hondureños prefieren cuatro videojuegos que incitan a matar

San Pedro Sula, Cortés.

Miguel "R", quien prefirió mantener oculto su nombre real, comentó que la falta de empleo en San Pedro Sula y la ruptura de una relación amorosa lo encasillaron en una burbuja de soledad y lo orillaron a refugiarse en el mundo de los juegos de video.

Mercedes "P", del municipio de La Lima, quien también optó por el anonimato, recordó que todo comenzó jugando dos, cuatro y hasta superar las 15 horas al día, se autodefine como una fanática de los juegos electrónicos y reconoce que su pasión por esto la ha llevado a perderse de mucho en la vida, sobretodo a nivel familiar.

Nomofobia Según la Organización Mundial de la Salud, la nomofobia consiste en el miedo a no estar conectados a un aparato inteligente de manera constante.

En mayo de 2021, David Ávila Antúnez, joven de 16 años, murió según familiares, por adicción al juego Free Fire. Una de sus parientes en San Pedro Sula relató que David cambió de carácter y fue decayendo progresivamente a tal punto en que dejó de hablar y mover sus manos.

En febrero de 2020, un niño de 12 años tomó la fatal decisión de quitarse la vida al interior de su vivienda localizada en barrio El Benque, de Jamastrán, El Paraíso, luego que discutiera con su madre por el uso del celular. Informes preliminares indicaron que la madre del menor le reclamó porque se desvelaba jugando el videojuego llamado Free Fire en su teléfono móvil.

Por otro lado, en el mes de octubre de 2017, un niño de nueve años llamado Darcy Jair Everest Lerians se quitó la vida supuestamente por jugar a la "Ballena Azul" en la ciudad de La Ceiba.

De acuerdo con información recabada, los juegos tendencia en este momento y de mayor controversia entre los hondureños son:



Grand Theft Auto es una saga de juegos muy popular entre los adolescentes.

1. Grand Theft Auto: el objetivo es ganar dinero para unas bandas criminales y poder escapar, la forma de conseguir el dinero es exclusivamente violenta: robar carros, explotarlos, chocarlos, armarlos, atropellar personas, asesinarlas y quemarlas. Este es un juego destinado para mayores de 18 años, se puede jugar en consola y se debe comprar en físico o en tienda digital. Comprar este juego representa unos 60 dólares (cerca de 1,500 lempiras).

El modo de juego más popular es battle royale, donde 100 jugadores llegan a una isla e intentan encontrar materiales de construcción y armas.

2. Fortnite: se experimenta la guerra, destrucción, armas, violencia, derrotar al contrincante, alianzas con otros. Una de las funciones que más gusta es que se puede conversar y chatear (es opcional) con otros jugadores en tiempo real, aquí cualquiera puede conversar con un total desconocido sin que sus padres lo sepan. Este juego es idealmente para personas de 15 años en adelante, únicamente está en línea y es gratuito, basta con descargarlo de la tienda digital como si fuera una aplicación para teléfono.

Free Fire es un juego muy popular, tanto que han vinculado algunas muertes a nivel nacional e internacional a su marcada influencia.

3. Free Fire: consiste en que hasta 50 jugadores caigan desde un paracaídas en una isla en busca de armas y equipo para matar a los demás jugadores, quienes son libres de elegir su posición de partida, tomar armas y suministros para alargar su vida en la batalla. Este es un juego exclusivo de celular, es para mayores de 18 años, gratuito y cualquiera que tenga acceso a un teléfono sin control parental puede descargarlo.

Es una línea de juegos de disparos en primera persona y de estilo bélico. La saga ha gozado de un gran éxito comercial y ha recibido críticas.

4. Call of Duty: posee fuerte contenido de violencia visual, verbal y sexual. Los participantes suelen usar auriculares con micrófono para comunicarse entre sí. Debido a que se trata de un juego violento de todos contra todos, se escuchan cascadas de ofensas, groserías e incluso amenazas a muerte.

Este es un juego de consolas y dispositivos móviles pensado para mayores de 18 años debido a lo fuerte de su contenido. Call of Duty saca habitualmente un juego cada año, hace un tiempo lanzaron al mercado uno que es meramente en línea, es gratuito, sólo se necesita estar conectado a internet desde una computadora o consola. Hay otro que se compra, su uso también es través de consola o computadora y su valor ronda los 60 dólares (casi 1,500 lempiras).

De los juegos se desprenden varias cosas que aparentan ser normales o sencillas, desde completar misiones a cambio de recompensas, hasta pagar con dinero real para que el usuario consiga contenido, armas, armaduras y un nuevo atuendo para el personaje, su valor oscila entre 99 centavos y dos dólares (unos 50 lempiras).

"Gamers" hondureños de sólida experiencia coincidieron que estos son los juegos, aparte del Fifa y League of Legends, que más se practican y que tienen contenido violento. También detallaron que muchos menores en el país los están jugando pese a no estar dentro de su clasificación, ya que algunos son gratuititos, fáciles de descargar y basta con tener un smartphone a la mano.

Hasta ahora no hay estudios que midan la cantidad de "gamers" que hay en Honduras, se presume que un aficionado tradicional juega mínimo dos horas por día y unas 10 a la semana, aunque hay algunos que juegan hasta 20 horas. Se supone que a nivel de consola quienes más juegan son los mayores de 16 años, mientras que los más pequeños del hogar lo hacen desde un celular.

En promedio, un aficionado hondureño está gastando alrededor de 60 dólares (cerca de 1,500 lempiras) mensuales, con dicha cantidad de dinero se puede comprar un juego nuevo o dos juegos viejos.

Niños y adolescentes destacan entre la comunidad "gamer"

De acuerdo con datos proporcionados a LA PRENSA por parte de la Federación Hondureña de E-sports (primera y única institución legalmente constituida en el país que busca desarrollar, promover y profesionalizar las competencias, torneos y jugadores de deportes electrónicos), tomando en cuenta los factores poblacionales, económicos y demográficos, un 72% de la población hondureña ronda en una edad de entre 20 y 28 años, siendo el 49% de ellos del género masculino, ubicados principalmente en las zonas norte, centro y occidente del país.

La Federación Hondureña concluyó que personas de dichas edades están dentro del sector de mayor consumo de los deportes electrónicos. Adicionalmente, de entre más de 3,000 personas entrevistadas en dichas zonas, se supo que siete de cada 10 juegan activamente algún tipo de videojuego y participan en ellos de cinco a 12 horas a la semana, siendo el smartphone y la PlayStation lo más usado.

Los expertos en videojuegos calculan que en Honduras hay una producción económica anual de 23 a 26 millones de lempiras, muy cerca de Panamá, pero detrás de naciones como Costa Rica y Guatemala a nivel de la región.

La industria del entretenimiento atrae muchos seguidores, para unos puede ser algo pasajero, pero cuando se experimenta gran afición se puede decir que la persona se ha convertido en “gamer”. Algunos rasgos que lo definen son: dominio sobre videojuegos preferidos, sabe cuáles son las consolas del momento y las marcas, siempre quiere mejorar su récord y compite para obtener reputación, también manejan un léxico con términos propios de los aficionados.

A raíz de la pandemia del covid-19 se ha registrado un significativo aumento del tiempo dedicado al entretenimiento digital, no siendo la excepción la población joven de Honduras, ocasionándose una especie de enganche y hasta cierto punto adicción.

"Ningún juego es peligroso"

Nery Hernández, un fanático de los videojuegos de antaño o un "retrogamer" en San Pedro Sula, explicó que juegos como el Fornite, el Free Fire, Call of Duty, Roblox y Pubg están siendo bastante demandados por los niños y adolescentes a través de dispositivos móviles.

Hernández considera que ningún juego es peligroso, al tiempo que enfatizó que "aquí la responsabilidad no es de quien juega sino del padre, porque este ha hecho que la tableta o el celular sean niñeras del hijo. Por ejemplo, el juego de GTA (Grand Theft Auto) es muy practicado por los menores en lugares donde venden consolas, pero es explícito para mayores de 18 años, aún así a ellos les encanta, y como el padre no se da cuenta, los compran sin analizar ni darse cuenta lo que consumen sus hijos"."

Nery Hernández, videojugador sampedrano

"Es lamentable que los niños de ahora no sepan lo que es jugar con tierra o en la calle, no salen con los amigos porque están ´idiotizados´ mirando celular, tabletas o porque están con consolas. Recomiendo a los padres que cuando quieran premiar a sus hijos con juegos electrónicos, los pongan a trabajar en tareas de la casa o a estudiar", subrayó el también organizador de eventos electrónicos.

Según estimaciones, en el mercado, los videjuegos pueden costar desde 500 lempiras a superar los 2,300 lempiras, "ahora las tiendas venden de tal manera que el cliente quede comprando, esto ya no es un negocio orientado a los viejos de jugar como yo, sino a las nuevas generaciones o ´niños rata´ (adolescente que pasa encerrado en su habitación horas y horas jugando, dando gritos, insultos, malas prácticas y quejas por cualquier cosa que se les ocurra para excusar su mala partida) porque saben que ellos son los que quieren andar siempre ´cool´ o tener lo mismo o algo mejor que sus amigos", señaló.

"El videojugador no se da color, la mayoría usa consolas y no asiste a eventos de videojuegos, ellos participan sólo en el círculo de amigos. Los ´gamers´ que conozco son personas que tienen una vida normal y no dejarán de tener una vida social por los juegos", sostuvo Nery.

Juan Fernando Sánchez, videojugador sampedrano

El universitario Juan Fernando Sánchez publicó recientemente un libro sobre los videojuegos y su influencia en Honduras, el cual consta de dos partes: un ensayo histórico sobre la evolución de los videojuegos y cómo crece la industria, así como la forma en cómo se han ido abriendo paso de manera silenciosa en la sociedad hondureña.

"Se hace un recuento cronológico desde las maquinitas hasta la introducción de los videojuegos en el país. Uno de los datos importantes es que en Honduras se prohibieron los videojuegos violentos en 2008 luego de introducirse un proyecto de ley en el Congreso, ya que en ese momento los índices de criminalidad estaban demasiado altos", expuso Sánchez.

"Soy aficionado desde hace unos 15 años, considero que los videojuegos son la mejor forma que existe para presentar una historia, algo mejor que una película o un libro. La mayoría de jugadores en Honduras son personas de entre 20 a 30 años de edad, incluyéndome, ha sido tanta mi pasión que me llevó crear el libro llamado ´La historia de los videjuegos y su minúsculo impacto en Honduras´, tanto en físico como en digital", declaró el joven.

Para José Luis Rodríguez Interiano, un especialista en informática y tecnología, la violencia ha existido desde el principio de la historia, "antes todo mundo miraba cómo Kalimán agarraba a sus enemigos y los lanzaba con una súper fuerza, siempre hemos tenido medios que nos bombardean de historias violentas y estereotipos de superhéroes", dijo.

"En estos tiempos cualquier menor tiene un smartphone y puede mirar contenido que el adulto ni sabe que existe, el material ya no está dosificado, los jóvenes ahora miran a un gigante azul como Thanos destrozando una civilización entera y es parte sin novedad, ellos observan y no comprenden", añadió el padre de familia y también docente del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae).

Interiano apuntó que en países como Estados Unidos sí se respeta la clasificación de los juegos, al tiempo que lamentó que pase lo contrario en Honduras, "aquí cualquiera consigue juegos pirateados y recibe 200 lempiras de sus padres para comprar un juego violento como el GTA 5 o descargarlos en la red", lamentó.

José Luis Rodríguez, experto en tecnología

Interiano cuestionó a los padres de familia que se van de casa y "se olvidan" que tienen hijos, "es triste ver cómo ellos son educados por la caja tonta de la televisión u otros aparatos", remarcó.

"Si un joven juega contenido violento y el padre no se sienta con él, crecerá pensando que eso es normal. Usted lector, no tiene idea de cómo pega en la psiquis de un joven que su papá lo mire a los ojos y le diga: ´tú no sabes lo que es estar detrás del cañón de una pistola´, en ese momento el hijo comienza a entender que le hablan en serio, pero esto debe hacerse mediante una plática y no imposición", precisó.

Según este especialista en tecnología, cuando un niño o adolescente no es orientado mientras permanece en el mundo virtual, se está creando "un sicario en potencia".

Al ser consultado sobre qué aplicaciones se pueden utilizar para bloquear en lo mayor posible su uso desmedido, Interiano argumentó que "todas son desbloqueables, ya no se puede restringir, el joven siempre hallará la manera, debemos entender que estamos en un mundo casi abierto, ahora con lentes virtuales puedo mirar de cerca cómo el personaje que mato cae sobre mis pies".

El objetivo de las clasificaciones en los videojuegos es evitar en lo posible contenidos inapropiados durante las edades tempranas, sin embargo, sigue creciendo el descuido de los padres y el relajamiento de las medidas de vigilancia de las tiendas distribuidoras de videojuegos.

Estas son algunas clasificaciones de los videjuegos según tipo de contenido y edad:

1. E: de todas las edades

2. T: para los adolescentes

3. M: para maduros

4. A: para adultos (ya no se fabrican)

No todo es malo, algunas de las ventajas de usar de manera controlada los videojuegos son: coordinación ojo mano, razonamiento lógico, capacidad de decisión, trabajar mejor en equipo y enfrentarse a los retos.

Rodolfo Sorto, presidente de la Federación Hondureña de E-sports, es del criterio que a las nuevas generaciones no les interesa los deportes tradicionales porque ahora los videojuegos son plataformas sociales, en la actualidad los jóvenes salen del colegio y van a jugar al mundo virtual, allí están sus amigos, se conectan entre ellos y se divierten en tiempo real gracias a los avances de la tecnología.

"Hay mucha desinformación sobre los videojuegos y por eso se hacen premisas falsas, hay empresas como Aeria Games o Epic Games que son grandes y reúnen a miles o millones de personas, en países como Corea del Sur este deporte es nacional, osea que lo nuestro es algo más cultural", puntualizó.

"Debemos entender que los niños cuando juegan no están solos, sino en la comunidad con quienes se relacionan, desde allí los críticos pierden sus argumentos. Los videojuegos muchas veces son un escape de los problemas del día a día, permiten competir de tu a tu, usar la estrategia, proveen análisis, pensamiento crítico y ayudan a tomar decisiones con rapidez", refirió respecto a la línea de beneficios.

Rodolfo Sorto, líder de Federación Hondureña de E-sports

"Los juegos de video forman un papel fundamental en las amistades de los adolescentes porque es lo que a todos les gusta, no significa que los aleje de la realidad o que se les olvide comer. Los videojuegos abonan a desarrollar el carácter porque se acostumbran a afrontar el fracaso, ejemplo de ello es cuando se pierden niveles en el juego", insistió.

Sorto declaró que como Federación trabajan con los talentos de los videojuegos para redirigirlos a diversas profesiones que puedan traerle beneficio al país, ya que en Honduras hay poco apoyo para los amantes de la tecnología, lo que provoca una inminente fuga de talentos que son apreciados en países como Taiwán.

Según el especialista en la materia, los juegos tendencia en este momento en Honduras son: Fifa, los que se practican en primera persona como el Call of Duty, Free Fire, también los de estrategia en tiempo real como League of Legends y Fortnite.

A raíz de los múltiples cuestionamientos sobre el uso de la tecnología aplicada a través de los videojuegos, Rodolfo adujo que "quien la usa se desempeña mejor en el mundo, ahora miramos niños de tres y cuatro años con un tableta en sus manos. Desde luego, los videojuegos tienen sus regulaciones, pero esto pasa por un tema de información y educación, y aunque hayan juegos violentos deben entender que no es la vida real, por eso a los padres lo que me resta decirles es que se involucren para hacer de esto una actividad recreativa".

Sobre los casos de menores muertos tras su obsesión por los videojuegos, Sorto refutó que "tendría que mirar estudios verdaderos que indiquen que murieron por los videojuegos, pensaría que eso tiene que ver más con la violencia que sufren en el hogar o por el entorno de maras y pandillas donde viven".

Uso moderado vs adicción

Juan José Velásquez, docente de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs), explicó que el ser humano es capaz de crear una dependencia técnicamente con cualquier cosa. "No solo podemos crear apego con las personas, también con las sustancias, el trabajo y desde luego la tecnología, aquí entra el concepto de nomofobia, que es una adicción a los aparatos inteligentes".

El psicólogo indicó que la adicción, en estos casos, se identifica cuando los menores tienen problemas en la escuela o colegio, abandonan sus estudios, no cumplen con sus responsabilidades en la casa, se desvelan, descuidan su alimentación y tienen problemas de relaciones interpersonales.

Psicólogo Juan José Velásquez

"Cada vez es más común aislarse en la realidad virtual porque no me siento satisfecho con el mundo real, existe una especie de rechazo hacia su realidad. Los videojuegos tienen la misma red de activación que puede tener cualquier sustancia; es decir, también causan placer como la cocaína, marihuana y el cuerpo se vuelve tolerante, por eso necesitan jugar más horas hasta saciarse", sostuvo.

Velásquez remarcó que "la violencia explícita en los videojuegos y sin contexto es inútil para el desarrollo cognitivo de un menor. No puedo solicitar a los padres que les nieguen la tecnología porque es anticuado, ya que esta la miramos en todos lados y evitarla sería como encerrarlos en una burbuja, hay que entender que la tecnología no es buena ni mala, depende del uso que le demos, del control con los contenidos y accesos".

Otros síntomas de la adicción a los videojuegos son: todo aquello que les gustaba pierde sentido, llegan incluso a “robar” los dispositivos electrónicos a sus padres cuando estos duermen, se ponen nerviosos, sudan, no les interesa las clases ni dormir temprano. Algunos incluso se vuelven violentos, tienen alucinaciones y sin límites se quedan enganchados de día y de noche.



El riesgo de sufrir enfermedades del corazón como los altos niveles de colesterol o la hipertensión es latente en aquellos menores que tienen mayor afición por los videojuegos. La tendencia al sedentarismo y a la obesidad en la infancia es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los adictos a los videojuegos.

La afición a esto repercute en el estado nutricional desde dos aristas: los jugadores que prefieren dejar a un lado la comida por concentrarse en lo que hacen, así como aquellos que comen sin que se trate de una "alimentación consciente", sólo por impulso.

"Se han roto los buenos hábitos, ya los hijos no se sientan con sus padres a comer en la mesa y se mantienen alejados, es allí cuando entran en un trastorno de alimentación. Es normal que cuando estén jugando tengan un sinnúmero de meriendas a la mano que lo único que hacen es aumentar el consumo de calorías, alimentos que no son nutritivos, que pueden desencadenar sobrepeso y obesidad", afirmó la nutricionista Marcela Martínez.

Nutricionista Marcela Martínez

La experta recomendó a los padres de familia fomentar la buena alimentación en sus hijos y restringir horarios, ya que hay estudios que indican que personas que no duermen las horas suficientes tienden a aumentar de peso. También aconsejó sobre algunas opciones de comida rápida saludables, tales como: fruta picada, yogur, granola y paletas a base de yogur.

Por otro lado, un excesivo uso de los videojuegos puede terminar produciendo problemas visuales como la miopía o la sequedad ocular cuando sean adultos. El optomestrista de Óptica Vallevisión, Héctor Valle, se refirió al significativo daño que puede provocar en la visión el sobreuso de las pantallas por el color, intensidad y luz.

El galeno arguyó que hay tres elementos fundamentales a tomar en cuenta: tiempo, distancia e iluminación. El especialista comparó que no es lo mismo estar varias horas usando videojuegos a mirar por intervalos de tiempo la pantalla de un celular, lo mismo dijo con la distancia, ya que habitualmente el usuario está a unos 25 o 30 centímetros.

Optometrista Héctor Valle

El optometrista sugirió usar lubricantes oculares, pidió tener períodos de desacanso de 45 minutos a una hora y no entar enfrente del monitor con la luz de la casa apagada. "Al extralimitarnos y no usar filtros de protección se puede llegar a sufrir de miopía prematura, estrabismo convergente, resequedad ocular, ojos rojos e irritados. Lo recomendable es que adultos asistan una vez al año a una revisión visual y seis meses en el caso de los menores", concluyó.

Al caer en un uso desmedido, la salud mental se deteriora y se cae en un aislamiento social, ansiedad, irritabilidad e ira.

"Cada día el problema de la dependencia crece, los seres humanos están más alejados de Dios y la familia, el exagerado uso de los videojuegos vino a descomponer el esquema afectivo y de relación dentro del hogar. Ante una adicción, el cerebro se transforma, funciona mejor para ciertas cosas, pero se vuelve rebelde, no respeta las medidas y pierde algunas capacidades", reveló el reconocido psiquiatra Javier Uclés.

Psiquiatra Javier Uclés

Este conocedor de la salud mental en el país dijo que va en aumento el número de casos de esposas que reclaman porque no soportan que su pareja no se despegue de los aparatos inteligentes, padres distantes de sus hijos, divorcios y discusiones entre alumnos y maestros.

Para combatir lsa adiccción hay que buscar un profesional que conozca el caso, quien recomendará fármacos o psicoterapias. "Hay una epidemia de daño emocional y mental producto de los videojuegos, por eso lo primero es reconocer el problema y estar listos para someterse a un tratamiento", subrayó Uclés.

Fue en 2019 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe en el que catalogaba el abuso de los videojuegos como un trastorno llamado "gaming disorder", entrando en vigor en 2022. La Entertainment Software Association de Estados Unidos, uno de los mayores grupos de la industria, ha criticado que no existan pruebas sólidas para considerar la adicción a los videojuegos una enfermedad.

