En muchas ocasiones, se ha vendido que el amor verdadero es aquel amor que un día encuentras y dura para toda la vida, a pesar de los avatares de la vida.

De hecho, el “amor verdadero” forma parte de uno de los mitos del amor romántico. Por ello, queremos destacar que el amor verdadero es el que tú te das a ti mismo o a ti misma, si no nos sabemos amar a nosotros/as no sabremos amar a otras personas. No pidas amor y date amor.

La mejor forma de encontrar a alguien que complete tu vida es queriéndote a ti primero, de ese modo, es más difícil caer en relaciones tóxicas. Cuando uno se sabe amar, sabe lo que es que le o la amen.



-Prioridades e ideas claras

Si te preguntas cómo encontrar el amor verdadero, debes saber que para establecer una relación sexo-afectiva sana y duradera, es muy importante que tú tengas claro cuáles son tus prioridades, cuáles son los pilares fundamentales en tu vida, qué características buscas en tu pareja, cuáles son tus límites... En definitiva, conocerte a ti mismo o a ti misma para, de ese modo, poder transmitir a la otra persona qué es lo que tú quieres.



-Límites

A veces, parece que esto no puede formar parte del amor verdadero, porque un límite es algo que frena, y el amor verdadero mueve mares y montañas. Pues bien, en el amor es importante conocer hasta dónde queremos llegar, qué cosas estamos dispuestos a negociar y qué otras cosas quizás sean un pilar muy grande en nuestra vida y no queremos que nadie nos haga perderlo.

Para poner límites, debemos remarcar que la persona a posteriori debe conocerse y saber qué quiere y qué no. Los límites es algo importante a establecer en una pareja, siempre de forma asertiva, ya que el amor verdadero pasa por respetarse a uno/a mismo/a y al/ la otro/a.



-Comunicación

Para que un amor de pareja sea verdadero es importante que haya buena comunicación y que esta sea asertiva. De ese modo se evitan posibles malentendidos y se permite que la pareja crezca en un entorno libre y seguro para expresar cualquier duda, sentimiento, preferencia y que a su vez la otra persona pueda también responder a todo ello, evitamos conductas de sumisión y dependencia o demasiada autoridad.



-Reciprocidad

¿Cómo encontrar el amor verdadero?. Lo primero que debes saber es qué es el amor verdadero y tener claro los requisitos de un amor sano. Para que un amor sea verdadero es importante que sea recíproco, que la persona que lo da reciba también amor por parte de su pareja.

No hace falta que la reciprocidad sea igual, es decir, que si se hace un cumplido, no significa que la otra persona también lo haga, sino que lo reciba y de una forma u otra tú también recibas que este cumplido se te ha dado, ya sea con una acción como puede ser una caricia o con algún gesto que indique que os encontráis en la misma posición en cuanto a la relación. Hay diferentes formas de demostrar el amor, lo importante es que se demuestre.



-Autosuficiencia e interdependencia

Es importante que las personas tengan autonomía para decidir sobre sus propias vidas, obviamente ante cualquier decisión que pueda influenciar a la pareja se debe pensar en él o ella también, pero es primordial que una persona en una relación se sienta libre para tomar o plantarse cualquier situación que afecte a su vida. Si la relación no te ofrece libertad entonces debemos plantearnos si es el tipo de amor que queremos, nadie es más dueño de nuestras vidas que nosotros/as mismos/as.



-Respeto

¿Cómo es el amor verdadero? El respeto es la base del amor verdadero, una relación sin respeto no es relación. Es un valor que hace referencia a tener un reconocimiento y valor por una persona. Debe estar presente toda relación humana, debe ser mutuo y recíproco.



-Confianza

La persona que tengas o que busques para que esté a tu lado debe poder llegar a ser como un confidente, alguien que te transmita seguridad para explicarle cosas íntimas, conflictos, alegrías, penas. Si la persona que tienes al lado no te transmite esta tranquilidad y seguridad probablemente no sea el amor de tu vida.

La confianza, así como la comunicación, son dos bases fundamentales para cualquier relación, una no existe sin la otra y sin ambas no hay relación.



Complicidad

La complicidad se define como la “actitud con que se muestra que existe conocimiento por parte de dos o más personas de algo que es secreto u oculto para los demás”. Es importante que al tener una pareja haya complicidad.

Eso no significa que piensen igual o estén de acuerdo en todo, sino que se conozcan y ese mero hecho de conocerse el uno al otro muy bien haga que en ocasiones se entiendan solo con una mirada o sepan qué significa la cara del otro sin ni siquiera hablar.



-Empatía

Es importante que en toda relación haya empatía, que la persona que tienes al lado sepa ponerse en tu lugar cuando sucede o te sucede algo, para ver las cosas des de otra perspectiva o intentar entender cómo te puedes estar sintiendo. Si tienes una persona ala lado que nunca hace el esfuerzo de ponerse en tu lugar, quizás no es el amor de tu vida.



-Intimidad

El amor verdadero te debe proporcionar una intimidad sana, para ello, es importante que ciertos temas como el sexo no sea un tabú, sino que se pueda hablar con total confianza y libertad sobre aquellas cosas que te gustan o que te desagradan, etc.

Es cierto que este punto en un inicio de cualquier relación puede ser más difícil y quizás es más fácil a medida que la confianza se va estableciendo, pero si desde un inicio sientes que esa persona no te transmite la confianza como para poder expresar tus inquietudes en cuanto a vuestra o tu intimidad, seguramente no será el amor de tu vida.



-Diversión

¿Cómo reconocer al amor de tu vida?. Otra de las reflexiones sobre el verdadero amor de pareja es que el amor debe ir acompañado de diversión, una pareja debe poder proporcionarte momentos en los cuales te rías, te diviertas. No hace falta para ello grandes planes, sino el hecho de saber que con aquella persona al lado, las risas y el buen rollo están asegurados.



-Conflictos sanos

Toda pareja pasa por momentos de crisis, eso no significa que no pueda ser el amor de tu vida, de hecho los conflictos bien resueltos -hablando, dialogando, practicando la escucha activa y desde el respeto- pueden ser fuente de grandes crecimientos. Una pareja que es capaz de superar obstáculos de forma asertiva y modificando y adaptando para seguir junta es una pareja dispuesta a crecer el uno con el otro.



-Empoderamiento

El amor verdadero de tu vida te impulsa y apoya en tus planes, te da su opinión, pero no te frena para volar alto, al contrario, está a tu lado para ayudarte a volar y a crecer como persona, querer bien es querer ver al otro crecer en todos los sentidos a tu lado.



-Honestidad

¿Cómo encontrar el amor verdadero? Para que una persona te acompañe en el viaje de la vida debes notar en ella sinceridad, esta persona debe transmitirte una sensación de confianza cuando te explica algo y ello se consigue a través de una congruencia en la persona sobre lo que te dice, hace y piensa. Cuando las personas muestran incongruencias entre todo ello, es cuando las de su entorno empiezan a desconfiar.