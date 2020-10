La sexualidad con el amor, ¿Qué tiene que ver?

SAN PEDRO SULA.

La sexualidad nos afecta vitalmente a todos. Ondina Vélez Fragapor, directora del Máster de Educación Afectivo Sexual del Instituto CEU de Estudios de la Familia, asegura que el sexo es utilizado en muchas ocasiones como reclamo publicitario, generalmente exitoso, de productos de lo más variopinto.

«Muchas voces han venido clamando contra la reducción de la mujer a objeto sexual, pero la respuesta de los publicitarios ha sido sorprendente: no solo la mujer, también el hombre es ahora objeto de reclamo sexual. ¿No queríais caldo…? Dos tazas».Ondina Vélez considera que hemos pasado de un tabú absoluto sobre la sexualidad a una banalización total.

«La sexualidad se ha convertido en un juguete accesible con el que disfrutar sin ningún tipo de norma, ni aparente relación con las personas que la practican. No nos extraña que en la cola del supermercado, mientras descargamos el carrito y compramos pilas para el mando a distancia, tengamos a su lado juguetes eróticos».



Las encuestas del CIS aportan un dato revelador: el 50% de los jóvenes considera que no hace falta estar enamorado para tener relaciones sexuales. Esta es la pregunta del millón: ¿la sexualidad tiene que ver con el amor? , ¿verdaderamente es lo mismo estar enamorado o no?



«Mi experiencia como profesora y médico es que el amor cuenta, y mucho, para la relación sexual. Cada vez es más frecuente consultas de varones jóvenes y mayores con disfunción eréctil de origen puramente psicológico. Para tratar este tipo de problemas no es lo mismo tratarlo en soledad, que cuando se puede hacer un tratamiento dirigido a los dos miembros de la pareja. Ya que en este tipo de problemas sentirse querido, aceptado y valorado es fundamental para el pronóstico del mismo. Y así podríamos hablar de muchos otros casos».



Cabe preguntarse entonces: ¿es mejor la sexualidad desvinculada del amor?, ¿por qué las cifras de abortos, infecciones de transmisión sexual son cada vez mayores?



Las campañas sobre sexualidad que se han dirigido los últimos años a jóvenes con el fin de prevenir enfermedades y abortos sólo han incidido solo en el aspecto preventivo, pero en ningún caso han hablado de la sexualidad de un modo completo.



«La sexualidad no es un juguete —prosigue Ondina Vélez—, el cuerpo no es una herramienta de placer. El cuerpo es personal. Y el sexo es una forma de ser y de estar en el mundo; no es una herramienta que saco, utilizo, guardo y me desentiendo de ella. La sexualidad tiene verdadero sentido como expresión de nuestra capacidad de amar. Y por ello la educación de la sexualidad fracasa si sólo se enseñan técnicas. Educar la sexualidad supone dar respuesta a uno de los grandes interrogantes al que los jóvenes —y todos— nos enfrentamos. Supone enseñar a amar».