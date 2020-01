El amor en tiempos de apps y redes sociales

La idea del amor romántico de los siglos 18 y 19 ya es historia. Hoy, las redes sociales y las nuevas tecnologías aplicadas en plataformas de citas online modificaron las formas de comunicar y de amar, afirman expertos.



"Di la neta, ¿qué estás buscando? ¿Conseguir un novio? ¿Un faje? ¿Sexo? ¿O a ver qué pasa?".



Esta fue una de las frases que una chica de 24 años recibió en una conversación con otro chico por medio de una aplicación móvil para conseguir citas.



"En la actualidad, la nueva 'Celestina' pasa a ser un sistema operativo de aplicaciones de este tipo. En ellas, los usuarios observan un "menú" en el que se exponen fotos y datos personales básicos. A partir de ahí se elige qué consumir. El amor en un chasquido de dedos, a la orden, sin preámbulos", señala Paola Bonavitta, Doctora en Estudios Sociales en América Latina.



En su artículo académico "El amor en los tiempos de Tinder", la docente universitaria e investigadora señala a estas apps como espacios propios de una modernidad líquida que usa y abusa del amor líquido, y donde la inmediatez se vuelve urgente y las emociones ocupan segundos planos.



"El amor está modificando sus pautas de comportamiento y de acercamiento; es muy tajante hablar del fin del romance, pero ya no podemos seguir apostando a que un bolero y unas velas encendidas son la fórmula del amor.



Hoy, colabora mucho más en la conquista la pantalla táctil y un 'me gusta'", concluye.

Por otro lado, especialistas como la Maestra en Ciencias de la Comunicación, Romelia Aldrete, apuntan que estos comportamientos son parte de una evolución en los vínculos sociales y afectivos, propios de una época en la que la tecnología ha permeado en cada aspecto.



De acuerdo con los estudios realizados por The Competive Intelligence Unit (CIU) y la Asociación de Internet MX, en México hay 79.1 millones de personas que usan Internet, y de éstos 29.9 por ciento tiene una aplicación descargada en su celular para buscar pareja.



"Nos hemos convertido en una sociedad de personas que están obsesionadas con lo que está sucediendo en el mundo imaginario. Las redes sociales son lo que yo llamaría un anticonceptivo romántico. Evita que el romance suceda todos los días", escribió David Wygant en una polémica columna publicada por el New York Times.

Sin embargo, de aquella opinión han pasado ya seis años y parece que otros expertos en el tema y los mismos usuarios de redes sociales y aplicaciones de citas salen a explicar por qué no todo es tan malo como lo pintan.



El otro lado "Hay que considerar el tema de las generaciones. Plataformas como Tinder, Grindr o Bumble, por mencionar algunas, fueron creadas para un tipo de consumidor de una edad específica, que vive en ciudades y que desde pequeño la tecnología ha sido parte de su vida. Lo raro para estos jóvenes sería enviarse cartas por correspondencia, como algunos esperan que hagan", expone Anahí Medrano, psicóloga y sexóloga.



En "Los amantes en la época del smartphone" los académicos Salvador Alvídrez y José Luis Rojas-Solís coinciden que el uso de móviles facilita el inicio y mantenimiento de relaciones románticas.



"Tampoco todo es amor o sexo. Muchos usamos las apps o web para conocer gente nueva, personas con aficiones en común, con quien conversar o tener un date", sostiene Milena Nuño, de 28 años.



Milena asegura que incluso para algunos jóvenes puede ser vergonzoso reconocer que usan la aplicación; sin embargo, observa que más personas a su alrededor son usuarios y lentamente el tema comienza a normalizarse.



"El punto es ser honesto, con uno y con el resto. Una de las mejores ventajas es que no hay que quedar bien con nadie, si no te gusta pues no te gusta y si sí, pues se lo dices y tan tranquilos", concluye Nuño.