Diferencia entre amigo y cónyuge

Entonces de qué se trata: considerar a tu cónyuge como tu mejor amigo es síntoma de una intimidad bien trabajada, de apego y confianza, o es síntoma de que están tan imbuidos en la logística de la rutina diaria que han sacrificado la atracción sexual, la pasión y el juego erótico? ¿El matrimonio se ha convertido en poco más que una amistad con beneficios?



Amir Levine es psiquiatra, neurocientífico de la Universidad de Columbia y coautor de Attached, explica que “lo que la gente quiere decir básicamente es: ‘Estoy en una relación segura. Estar cerca de mi pareja es muy gratificante. Confío en ella’”. Por eso defiende a los que dicen: “Mi pareja es mi mejor amigo (a)”.



No están a favor. Peter Pearson y Ellyn Bader son fundadores del Couples Institute en Menlo Park, California, y autores de Tell me no lies. También han estado casados por más de treinta años.



Pearson asegura que hay una diferencia crucial entre un mejor amigo y un cónyuge. “Uno de los criterios para ser mejores amigos es que sientan que se aceptan incondicionalmente”. Cuando las parejas llevan treinta, cuarenta o cincuenta años juntas utilizan un lenguaje similar, lo cual puede ser síntoma de una relación sana.



Un buen matrimonio es cuando las personas se presionan, se desafían y se alientan mutuamente y, sí, también cuando se cambian mutuamente.





Sacan lo mejor. Bader asegura que le gustaría que las revistas populares desafiaran la noción de que no deberías casarte para cambiar a nadie. “Creo que de eso se trata el matrimonio”, agregó.



“Es la sal y la pimienta, así es como también sacas lo mejor de la persona con la que te casaste”.



Y quizá de eso se trata: decir que la persona con la que te casaste es tu mejor amigo podría ser una forma de abreviar que realmente quieres a tu cónyuge y que han compartido su historia, su vida y sus sueños. Pero al final, la expresión no le hace justicia al significado del matrimonio en su totalidad ni al significado de la amistad en su totalidad. Después de todo, si tu cónyuge es tu mejor amigo, entonces ¿con quién te quejas de tu esposo?





Estudio sobre la amistad



La mayoría de los hombres dijeron que su cónyuge tenía dos veces más probabilidades de experimentar una mayor satisfacción con la vida. Es lógico, porque suelen tener menos amigos.





¿Es necesario este sentimiento hacia tu cónyuge para tener un matrimonio exitoso? “Por supuesto que no”, dijo Helliwell. “Los beneficios del matrimonio son más grandes aún para quienes tienen muchos amigos por fuera”.





John Helliwell, editor del Informe Mundial de la Felicidad, dice que los amigos no son tan importantes para los matrimonios como lo son para los solteros. Es así como concebimos la idea de que el matrimonio es una especie de ‘superamistad’”.