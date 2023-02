Los hondureños católicos han recibido como una bendición el nombramiento de nuevos obispos y expresan sus muestras de cariño y reconocimiento a quienes, tras pastorear por años la grey, muestran con fe y confianza “misión cumplida”. La presentación de la renuncia, por edad, solo esperaba la aceptación del papa Francisco, anunciada por la Nunciatura Apostólica hace unos días.

El nombramiento, potestad exclusiva del pontífice, era esperado hace unos meses mientras las consultas sigilosas se desarrollaban entre miembros del clero y personas de mucha confianza en el ámbito eclesial. El fruto maduró sin alardes, sin apelar a influencias y sin protagonizar farisaicos golpes de pecho, porque “en obediencia se sirve a Dios y a la Iglesia”.

La Conferencia Episcopal reaccionó con satisfacción y expresó su inmenso agradecimiento “por su valioso aporte en la construcción del Reino, por su gran labor pastoral y evangelizadora buscando formar la conciencia de los fieles en el compromiso cristiano, educándolos para una cultura de la paz, la reconciliación, la fraternidad y la solidaridad”. Recordaron los prelados las palabras del profeta Jeremías: “Les daré pastores según mi corazón” para felicitar por su entrega a su eminencia el señor cardenal Óscar Andrés Rodríguez, a monseñor Ángel Garachana y a monseñor Guido Charbonneau.

“Les llevo a ustedes en mi corazón y en mis oraciones”, expresó el sacerdote de la parroquia de San Vicente de Paúl, José Vicente Nácher, al conocer oficialmente su nombramiento como arzobispo de la arquidiócesis de Tegucigalpa. Décadas en tierras hondureñas, en La Mosquitia y en la Capital Industrial, donde con esmerada dedicación y diligente atención a la feligresía ha ido labrando una elogiosa tarea pastoral, “hicimos lo que teníamos que hacer”.

Los grupos y asociaciones religiosas de la parroquia han expresado su alegría, pero también un reconfortante sentimiento por su nombramiento, expresado también en numerosas aldeas de El Merendón donde a las celebraciones religiosas en sus visitas y en la participación de los celebradores de la Palabra hay que unir la labor educativa en escuelas con acertada inclinación al ambiente y a los cultivos ecológicos.

Para San Pedro Sula el regocijo es mayor, pues junto al nombramiento del primer arzobispo monseñor Miguel Linehan se crea una nueva provincia eclesial, con jurisdicción en las diócesis de Yoro, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, Trujillo y Gracias. “Siempre he sabido que la barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, es suya. Y el Señor no deja que se hunda. Él es quien la conduce ciertamente también a través de los hombres que ha elegido, pues así lo ha querido”, palabras del papa Benedicto recientemente fallecido, citadas por el nuevo arzobispo de Tegucigalpa.