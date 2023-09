¿Solo cultura?

La pandemia del covid quedó atrás, aunque se sientan algunos ramalazos, pero el temor da paso a supuesta prudencia que también va en retroceso. Otra epidemia es la que está azotando con alto número de víctimas y esta no llega del exterior, sino que es el mal colectivo agravado por el mayor número de personas expuesto a él. Basta leer las informaciones diarias para conocer el alto costo humano, es decir la alta cifra de víctimas, por la temeridad, locura frecuente, en la conducción de vehículos.

¿Solución? No hay milagros, pero sí el necesario compromiso, deber, de las autoridades que no queda en consejo, sino que exige una acción inmediata para que dadas las circunstancias la represión sea instrumento útil de prevención y protección de la vida. Desde la Policía de Tránsito se apuesta por la cultura, por la educación de los niños y jóvenes en el respeto a las leyes de circulación y en la amabilidad, aunque se crea o tenga el derecho. “Este es un tema de cultura, así es que debemos comenzar a enseñarles a las nuevas generaciones cómo deben comportarse en la carretera. Ahorita se están capacitando a unos 800 niños en escuelas cada mes”. Esto es necesario, pero es solo una parte si queremos evitar el alto número de tragedias en la circulación. Las enseñanzas y consejos para los pequeños deben estar acompañados en acción determinante hacia los adultos, pues los menores recordarán lo escuchado en el aula, pero verán en personas muy cercanas, quizá sus padres o hermanos, actuar en contra de lo que escucharon. Claro que es cuestión de cultura, pero mientras no arraiguen los valores que moldean la conducta ciudadana en paz, respeto a los derechos, convivencia armoniosa, visión y compromiso en la comunidad, la predicación y los consejos entrarán por un oído y saldrán por el otro. Como dicen en el pueblo, “por las buenas o por las malas”. En nuestro caso ni por unas ni por otras. Las primeras han desaparecido de la educación y las segundas, falta quiénes las implanten y hagan prevalecer el derecho y la justicia sin mirar rostros. ¿Dónde hay agentes de tránsito? Ni para remedio se encuentran y eso que la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte es fuente de ingreso tanto por los servicios que proporciona, las multas, las sanciones por accidente, los permisos y las revisiones. Hay muy pocos agentes para “cubrir los puntos críticos. Deberíamos contar con unos 70 policías por turno, mañana, tarde y noche”, señala la fuente oficial quien remata que apenas se llega al 50 por ciento de ese total. No especificó si en esa cantidad se integra el personal necesario en el área administrativa. Lo que está claro es que necesitamos la presencia de más agentes que sepan y puedan ayudar, aunque el mejor aliado en carretera, como en numerosos países, es el radar que capta la velocidad y cualquier irregularidad de conductores. Claro eso es también cuestión de cultura, pues no hay discusión ni arreglo, sino que en fecha determinada llega la notificación de la infracción, lugar, fecha y hora, y la multa correspondiente. Estamos a años luz de ese sistema, pero podemos soñar y anhelar cambios que ayuden y defiendan la vida.