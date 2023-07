“Quien parte y reparte se queda con la mejor, la mayor, parte” es la sabiduría popular que resalta el enorme egoísmo y la enraizada injusticia de quien o quienes tienen la potestad de repartir y compartir con acostumbrada voluntad favorecerse a sí mismo o a los suyos en perjuicio de otras partes. ¿Conocen algún caso? No nos referimos al entramado político donde la administración pública es banquete para el poder de turno evidenciado en los problemas labores de miles de personas que, de la noche a la mañana, reciben el despido.

En nuestro caso nos referimos a la “patronal” Universidad Nacional Autónoma de Honduras que reparte los disminuidos y cuestionados recursos del Estado con política de cuchara grande para alguien y “cucharitas” para la mayoría. No es afirmación ficticia. LA PRENSA Premium resalta en su sección Apertura el comportamiento del Consejo Universitario al asignar alrededor del 80 por ciento de los recursos recibidos a la Ciudad Universitaria y el 20 por ciento restante a los centros regionales.

Hablando de porcentajes y no cantidades la queja de que el gobierno no cumple con el presupuesto asignado a la universidad, el 6%, no da claridad al gran desequilibrio en el reparto de los recursos, pues la capital absorbe una mayoría escandalosa que contribuya a la lipidia, estancamiento y hasta tragedia en los centros regionales donde las exigencias de nuevos edificios, carreras, tecnología, mantenimiento de equipo y atención a los animales y cultivos por su proyección agrícola y ganadera se han congelado y solo hay inversión estancada o gasto en la planilla salarial.

El caso más patético en las últimas semanas se ha protagonizado en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, Curla, donde reses y ovejas mueren por carencia de alimentos y falta de atención veterinaria. Aquellos a los que en la ideología aristotélica se les aplicaba el calificativo de “racionales” agilizan los viáticos, pero no el cuidado de los otros animales de tal manera que los alumnos han salido a las calles a pedir para comprar medicamentos y comida para quienes muy injustamente se les denomina irracionales cuando la razón falta a quienes causan su muerte.

Pero claro, con mucho o poco, el 80 por ciento se queda en Ciudad Universitaria, San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua, Choluteca, Olancho, Copán y los centros tecnológicos de Danlí, Aguán y Tela reciben las migajas de un 20 por ciento de lo entregado por el gobierno que tiene el poder de abrir y cerrar la llave para proporcionar recursos, menos de lo que la ley indica en porcentaje de acuerdo con el presupuesto nacional. Sabio el dicho popular no solo en las manipulaciones oficiales, sino en instituciones con centro y organismos dependientes. El primero reparte y se queda con la mayor y mejor parte.