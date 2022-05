Otra amenaza

Todavía es una palabra que deja claramente la puerta abierta, aunque para los más miedosos e indecisos esta cierra, pero posiblemente se abra. No hemos terminado con la pandemia del covid y aunque no alcance su gravedad ya ha aparecido un gran brote de infección grave que avanza por numerosos países. Para Honduras “no representa una amenaza” habrá que añadir aún porque por el norte y por el sur llega ya el aviso.

Los mensajes recibidos son de tranquilidad, pero no deben ser de sueño e indiferencia en las autoridades, pues si no cambia, “de que viene, viene”. Aunque la viruela del mono no será una pandemia como el covid, profesionales de la salud la califican como “un brote de una infección grave” que se agravará más por la debilidad del sistema nacional de salud.

Los augurios son esperanzadores, aunque nunca falta un pero como en la explicación del epidemiólogo español Fernando Moraga Llop. “Todas las personas mayores de 50 años pueden tener la certeza casi absoluta de que fueron vacunados en su tiempo contra la viruela y esto les ofrece un importante grado de protección contra este virus”. Mensaje alentador que deja la puerta abierta, pero no para abusar de la confianza y creer en falsos mensajes y promesas como con el covid.

“En medicina todo es relativo. Las probabilidades de que un caso de viruela del simio se dé en el país son mínimas, al menos que la enfermedad se dé en todo el mundo, pero hasta este momento son pocos los casos en diferentes países”, es el mensaje tranquilizador del epidemiólogo hondureños Tito Alvarado.

Por si acaso mejor prevenir porque no nos daría tiempo para lamentar, sino para llorar, pues las pestes nos llegan en cadena.

A la pandemia se ha unido el dengue, que pone de cabeza cada año a Salud tanto por el número de pacientes como por la gravedad de algunos de ellos y si ahora nos llega la grave infección de la viruela estamos más que listos y habrá que recurrir a la solidaridad internacional para obtener vacunas y medicinas.

Lo racional y responsable es prepararse. No llegará con la expansión del covid, ni su gravedad, pero la viruela del mono ha sido detectada ya en algunos países de nuestro hemisferio y con la movilidad frecuente y numerosa de pasajeros no tardará en llegar a nuestras puertas.

No es alarmismo, sino contribuir a evitar todo lo que sea emergencia con previsión y prevención, desgraciadamente no muy común en la generalidad de los hondureños y mucho menos en las esferas oficiales.