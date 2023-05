Más allá del ombligo

Aunque faltan por concretar cifras y nacionalidades de quienes hallarán espacio en el mundo laboral de España tras el acuerdo de Washington y Madrid al que se une Canadá alcanzado recientemente en la visita del jefe del gobierno español a la capital de la Unión Americana, para los hondureños son altas las posibilidades de un trabajo temporal que vaya trazando el camino de la integración legal en la península ibérica.

El informe de este año del Banco Mundial sobre el fenómeno de masivos desplazamientos muestra la dinámica social, económica y política de numerosos países que, pese a las dificultades y los riesgos, muestran desarrollo económico y reducción de la supervivencia en aquellos lugares donde la pobreza extrema no remite, al contrario, avanza sin que haya muestras de combatirla para lograr alcanzar niveles de calidad de vida, aunque sean pequeños.

El informe “Migrantes, refugiados y sociedades” expone las fortaleza y debilidades del recurso humano que contribuyen a la economía de los países de destino, pero también resalta el envío y recepción de remesas que bien administradas pueden ser apoyo a la economía y disponibilidad de recursos en las familias. Fenómeno sumamente complejo más allá del cariz político y del beneficio económico que para los gobiernos superan la dimensión humana de quienes tienen que abandonar su tierra.

La mirada fija en el destino hace más suave el camino y menos doloroso dejar atrás el país de origen. De ello los relatos son abundantes, los más recientes y numerosos llegan desde España donde en los últimos años se han multiplicado los hondureños que al abrigo de familiares, amigos o vecinos se han ido integrando satisfactoriamente en trabajos necesitados de mano de obra ausente en jóvenes de generaciones hispanas. Las remesas en España, segunda fuente de divisas tras la Unión Americana, van en aumento de manera que son casi ocho millones mensuales con posible meta a final de año de cien millones. No es que el dinero sea lo más importante, pero sí debiera haber una respuesta sensata, efectiva y ágil para respaldar el sacrificio de miles y miles de compatriotas en el exterior en embajadas y consulados. Los ejecutivos del RNP han anunciado la adquisición de nuevo equipo con “portentosa” capacidad para emitir cédulas, ¿cuánto ayudará a los hondureños en el exterior para poseer el documento? Citas para casi un año con largos viajes y en ciudades donde deben permanecer por días y orando para no se arruine el equipo. Miren más allá del ombligo no para favorecer, sino para hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos que se hallan en el exterior y tanto contribuyen al bienestar de sus familias y a la débil y saqueada economía nacional.