Es momento de celebración. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente el fin de la pandemia de covid- 19 por la significativa reducción de víctimas en el ámbito global. El comité de emergencia del organismo internacional consideró el alcance de la enfermedad que afectó a más de 700 millones de personas y causó más de 20 millones de muertes. Estas son cifras oficiales, pero el número es mucho mayor, pues el temor al contagio impidió el tratamiento en muchos casos.

Pero cuidado porque de inmediato la fuente oficial de la OMS advierte que “no significa que la pandemia haya dejado de ser una amenaza” y recordó que hay víctimas mortales diariamente, “miles de personas siguen luchando por su vida en unidades de cuidados intensivos” y millones sufren síntomas poscovid.

En nuestro país el primer caso se detectó en marzo de 2020 en una persona que llegó a visitar a sus familiares. No hicieron falta muchos días para que el contagio fuese masivo con muy limitada capacidad en personal, instalaciones y medicinas para atender a los enfermos. La información diaria proporcionada en los medios de comunicación resonaba como pesada cruz a medida que era más evidente las carencias para hacerle frente a la pandemia. La tardanza en la aplicación de la vacuna y poca credibilidad en su eficiencia retrasó significativamente un efectivo combate de la enfermedad cuyos pacientes no hallaban cupo en las unidades de cuidados intensivos. Como en otras muchas situaciones de emergencia nacional sobresalió el personal en hospitales, centros de salud y en brigadas médicas, pero no faltaron en alto puestos de la administración pública, quienes se aprovecharon en compras, contratos y otros colaterales del momento. Todo ello formó una compleja situación convertida en tragedia para miles de familias hondureñas.

La decisión de la OMS es “la mejor noticia que hemos escuchado en los últimos tres años en lo referente a salud”, señala el diputado Carlos Umaña, quien aseguró que el número de víctimas en nuestro país se acerca oficialmente a los 12,000, pero se duplica la cantidad al considerar las cifras de las funerarias. “¡Qué bueno que esto ha terminado!” Terminó la pandemia, ¡qué bueno!, pero hay que enfrentar con decisión el gran vacío en el sistema de salud, cuya eficacia es cada vez menor para una población que resiente la falta de medicinas, la tardanza en las citas, el deterioro de instalaciones y los constantes problemas del personal. La salud de los hondureños es todavía una desafiante tarea por emprender. Pareciera que, en cada remiendo, con satisfacción muy pasajera, aparecen nuevos agujeros por los que escapa la esperanza de una pronta y mejor atención a los pacientes.