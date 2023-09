El “milagro”

Como “milagro” fue recibida la noticia del círculo cercano a la Presidencia en el embrollo, solamente explicable, aunque no entendible, sobre el préstamo acordado al inicio de año en un convenio firmado en Madrid. “Honduras tiene fondos para construir hospitales, aunque no se refleja en el presupuesto de 2024”. La fuente oficial aseguró que el crédito era casi un regalo por las condiciones en que proporcionaba los recursos el gobierno español.

Todo estaba encarrilado, incluso con recursos entregados para los primeros estudios que dieran paso a los planos definitivos e inicio de los trabajos. Pero, de la noche a la mañana, todo cambió. La generosa ayuda (no es donación, pero casi, casi) para construir hospitales fue rechazada. La intención, dicen, es mejorar hospitales en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que supuestamente no exige tanto tiempo en su ejecución.

Aunque se conoce más por lo que callan que por lo que dicen, han tanteado otra fuente de financiamiento más ágil, sujeta al yo mando y a los intereses de la geopolítica de manera que la potencia de Asia abre ruta sobre la que insistirá el embajador en China continental. Así las cosas, mostramos, una vez más, la escasa credibilidad aún con amigos, siguiendo intereses políticos cercanos en asuntos tan graves y urgentes como la salud.

La representación diplomática hispana en nuestro país no ha reaccionado, pues tanto el gobierno español como los otros países de la Unión Europea se muestran sumamente respetuosos de las decisiones soberanas, aunque lamentan estos cambios que evidencian el incumplimiento de lo suscrito y con ello el irrespeto en los compromisos. El gobierno español que en estos días se halla en búsqueda del próximo presidente, mantiene un silencio prudente, aunque la ministra de Finanzas de nuestro país haya hecho su gira para explicar con sigilo y confidencialidad el trasfondo del rechazo del préstamo “casi regalo” para construir hospitales.

Resultó sorprendente que, con los graves problemas en salud, ahora nos digan a todos los hondureños que hay recursos internos para construir los tres hospitales para los que en febrero de este año se suscribió el convenio. Si ellos lo dicen. Algo similar ocurrió cuando se comenzó a hablar, no a hacer, sobre la necesidad de construir represas en la cuenca media y alta del Chamelecón para proteger el valle de Sula.

El ministro de Salud, “dorando la píldora”, señaló que “los fondos no se han rechazado y al día de hoy estaría pensando que todavía esos fondos pueden servir”. La situación política en España no está definida y el ganador de las elecciones negocia para obtener los votos necesarios en el Parlamento y asumir la jefatura de Gobierno, no del Estado.