¡Valor del trabajo!

“Llegar juntos es el principio; mantenerse juntos es el progreso; trabajar juntos es el éxito”-Henry Ford.

Es el trabajo la fuente de los bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades, los resultados del trabajo en equipo siempre van a fomentar la comunicación, existe la sinergia de equipo, que nos brinda una lluvia de ideas, nos permite enfocarnos en el objetivo común, una mejora en resolver los problemas y ayuda establecer la confianza logrando mayor eficiencia.

Cada decisión que las personas toman está basada en una vida que levantan o apagan el carácter de la misma; muchas personas conocen solo la personalidad, es decir lo público, pero no el carácter, lo privado, es decir lo que han sido, pero ya no son; es el trabajo lo único que puede revelar el potencial.

Hemos sido diseñados para trabajar, el trabajo revela el potencial que tiene. “Entonces, el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y cuidara”, Génesis 2:15. NVI. La vida de prosperidad es aquella que cada propósito es diseñado para suplir la necesidad de hoy no del mañana, ya que aleja el temor del futuro.

Cuando estás en el lugar correcto, con las personas correctas, todo se multiplica. Las personas que no añaden nada, que solo restan y dividen, es porque no conocen el valor de trabajar, no edifican, pero sí destruyen y lo que no hacen con el cerebro y manos lo destruyen con la boca, aléjate de personas tóxicas.

Cuando Abraham se separó de Lot llegó un nivel mayor de bendición, cuando Lot decidió por lo que su vista le dictó, se reflejó el fruto del trabajo de la bendición de Dios. “Pero Él respondió: Hasta ahora mi padre trabaja, y yo también trabajo”. San Juan 5:17.

Todos los que trabajan y se han esforzado en su día ¡felicidades! no desmayen, ánimo.