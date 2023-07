Egresé en noviembre de 1965 de la Escuela Superior del Profesorado, con nueve compañeros más, animados con el propósito de buscar lo mejor para Honduras, por medio de la transformación del sistema educativo. Nuestros maestros, nos habían convencido que teníamos el deber de ser ejemplares educadores, formadores de nuevas generaciones; y constructores de novísimos modelos de transformación del país. En ese entonces, la acción educativa era más fácil que ahora, porque se notaba lo que hacíamos. Y, porque le daba continuidad a la ejemplar acción de los educadores más insignes del país: Nufio, Morazán, Medina, Montoya, Cáceres, Murillo Soto, Bardales Bueso, Membreño. Bajo los supuestos, que teníamos que ser esclavos de la ley, respetuosos de nuestra misión; y, orientadores de la búsqueda del bien de la colectividad, renunciando incluso a los beneficios particulares más cercanos.

En estas ideas, coincidimos con las generaciones anteriores y nuevas de egresados de lo que ahora es la UPN. Guillermo Casco, Orlando Iriarte, Pedro Saavedra, Ramón Salgado, Lea Azucena Cruz, David Orlando Marín, Lucio Romero, Darío Turcios, Marina Alicia Chávez, Zulema Ewen, Reynaldo Salinas, Miguel Osmundo Mejía, Alma Rodas, Armando Euceda, Dagoberto Martínez y muchos más, han realizado una extraordinaria labor, ejemplar y significativa que, ha permitido a la institución mantenerse como líder de la educación, con los altibajos que explican las circunstancias.

Pero, ahora contemplamos extrañados la conducta continuista, depredadora e irresponsable de un grupo de educadores, acaudillados por Hermes Alduvin Díaz – egresado de la UPN, y por ello comprometido a honrarla y defenderla incluso con su vida y comodidades —auto justificándose que, por no haber concluido, por falta de tiempo, los procesos de reforma que se había impuesto, buscan irrespetar la ley y ampliar su continuidad más allá de lo que ordenan los reglamentos internos, al frente de los cargos de la UPN.

Como era de esperarse, la comunidad estudiantil se ha levantado en contra del continuismo de Díaz y sus seguidores, y los ex rectores, en una actitud que les honra, han hecho público un manifiesto exigiendo que se respete la ley y se sigan los procedimientos. Y, dentro del tiempo correspondiente, se nombren las nuevas autoridades. Y que estas, como es lógico, le den fin al proceso de reformas que los continuistas de ahora, en forma irresponsable o mal intencionada, no cumplieron a tiempo. Aceptar este argumento sin sentido, es un ensayo de los continuistas del actual gobierno que, sin duda, respaldan a sus correligionarios de la UPN que cuando nos acerquemos al 2025, dirán que no convocaran a elecciones porque no han terminado de “refundar a Honduras”.

Porque la conducta de Díaz y sus seguidores, no coinciden con la naturaleza y filosofía de la UPN, es una obligación de todos los educadores, rechazar este comportamiento irresponsable. En el sentido que, si nos mostramos indiferentes y nos refugiamos en la irresponsabilidad de los irresponsables, el daño a la UPN será infinito. Y, nunca jamás, se recuperará, porque, al fin y al cabo, la imagen de la institución formadora de educadores, se fortalece en la conducta de sus egresados; y en el desempeño legítimo de sus autoridades.

Permitirle a Alduvin Díaz, que se salga con las suya, es peligroso para Honduras y su democracia. Sus pretensiones continuistas son un ensayo de las fuerzas reaccionarias que, por este medio, probarán la capacidad de los hondureños para defender el sistema democrático. La educación centrada en el carácter; y la vida orientada a la defensa de los valores de la libertad, la tolerancia y la democracia. Por ello, estamos obligados a apoyar a quienes, -desde la UPN-, luchan por el respeto de la ley.