¡Una vida ininteligible!

“Porque la experiencia misma es un modo de conocimiento que exige entendimiento” : Immanuel Kant.

Se define ininteligible como algo incomprensible, difícil de entender. La mayoría de las personas pasan el resto de sus vidas experimentando y preguntándose, sin saber la respuesta y sin entender el por qué se dieron las cosas; la realidad es que el camino para lograr esas cosas significativas no es fácil; como ser el formar una familia y crecer con ellos, levantar una organización, vivir en dominio propio, ser equilibrado y no marearse por la prosperidad de la vida, emprender una empresa, crear un producto o dar un servicio especial empresarial para equipos de alto rendimiento, todo esto no es fácil. En la vida siempre se está expuesto casi el 90% a hacer cosas difíciles y enfrentar retos duros, ya sea emocional, físico o mental; pero lo cierto es que nunca sabrá el alcance de su potencial hasta que no se proponga y esté dispuesto u obligado a superarlo. He aprendido a caminar a hacer las cosas difíciles en forma lenta, con dolor y sufrimiento muchas veces; pero avanzo con experiencia; los obstáculos que se presentan en la vida, pueden ser internos o externos, pero ambos pueden bloquear o mantenerlo en el status quo. Es el ego humano que se presenta como el enemigo primario de la voz de la autoconciencia, es el miedo de pasar la burla y equivocarnos lo que limita la capacidad de involucrarnos a hacer cosas difíciles. Es el tiempo de desaprender e iniciar una nueva etapa, vivimos en una sociedad que no se da a entender. “Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender” 2 Pedro 3:16 PDT. Es así la humanidad y Pablo enfatiza “Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago” Romanos 7:15. RVR60. Cada loco con su tema.