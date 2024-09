Una obra del Dr. Uriah Guevara

El Dr. Uriah Guevara López hizo llegar a mi destino un interesantísimo libro, incluido en la Colección Editorial Universitaria de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, titulada “Acompañamiento y atención a enfermos no curables”. El Dr. Guevara López a lo largo de su vida ha dedicado su talento al trabajo docente y a la elaboración de obras científicas para enseñar acerca del tratamiento del dolor y de los cuidados paliativos. Su labor en las aulas debe considerarse extraordinaria porque no solo ha formado médicos sino también especialistas en estas dos ramas de la medicina que hoy en día han cobrado gran trascendencia.

No contento con la actividad docente universitaria, inició una campaña en la zona sur de México, la más llena de problemas económicos y sociales, en donde están los Estados más pobres, pero que han recibido atención especial por parte del presidente López Obrador. Ha extendido su labor a las comunidades indígenas para entrenarlas en los cuidados paliativos para la atención de sus enfermos en trance terminal, al mismo tiempo que inició un programa de congresos médicos, uno en cada estado de la zona, para enseñar a los médicos, iniciando esta actividad en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. Los siguientes congresos fueron cancelados porque luego nos vino la gran tragedia del covid, pero no creo que Guevara López esté tranquilo en una poltrona disfrutando del descanso de su jubilación, por el contrario, trama los apoyos y los entusiasmos para continuar con esa humanitaria labor. En Tuxtla se presentó el “Manual de atención paliativa para asistentes locales y rurales”, traducido a dos lenguas de la zona suroccidental de México. En la presentación del libro en Tuxtla Gutiérrez en presencia de las comunidades indígenas, de los autores y de los traductores, me tocó decir las palabras acerca de la obra que estoy seguro ha tenido una enorme trascendencia en esas comunidades.

Antes había comentado su libro “Nuevas fronteras en cuidados paliativos” con un artículo que titulé “Tiempo para vivir y tiempo para morir”, que generosamente la Revista Mexicana de Anestesiología reprodujo en su página editorial. En el artículo dije: “Muchos países han legislado sobre este espinoso asunto y Honduras está aún en la zaga porque no ha enfrentado el tema con la seriedad que amerita y con la urgencia que requiere su legislación para poder superar muchos de los problemas de enfermos que podrían tener la opción consciente y discutida de poner fin a la vida convertida en un tormento, o enfrentar al paciente con muerte encefálica que se sostiene artificialmente mediante aparatos y terapéuticas y cuyos órganos podrían ser útiles para salvar otras vidas”.

“El Dr. Guevara hace un recorrido minucioso por todos los problemas y dilemas éticos que presentan el fin de la vida. Se trata de un facultativo de mucha experiencia investigativa y docente, autor de varios textos sobre estos dos gravísimos problemas que afectan, sobre todo, a personas de edad mayor: el dolor crónico como consecuencia de enfermedades terminales” y la atención para un enfermo próximo a morir.

Esta nueva y formidable obra del Dr. Uriah Guevara López, de 625 páginas, es un manual actualizado tanto para profesionales como para empíricos y familiares. Recoge el texto artículos escritos por importantes especialistas en la materia del gremio médico mexicano en donde esta rama de la medicina ha cobrado una gran trascendencia y en eso ha jugado un papel fundamental el Dr. Uriah Guevara López. Los temas: El acompañamiento del paciente al final de su vida, los síntomas de la dolencia de los diferentes sistemas de nuestro cuerpo, la atención de enfermería, la razón de los cuidados paliativos, las terapias, los aspectos éticos, la responsabilidad médica, los beneficios para el enfermo.

En Honduras existe la Sociedad Hondureña de Anestesiología y Dolor y la Sociedad Hondureña para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Ambas organizaciones han realizado un trabajo tesonero que también se ha acercado a los cuidadores de los enfermos en etapa terminal por parte de sus parientes.

Mis congratulaciones al Dr. Uriah Guevara López por esa tenaz actividad que hace mucho eco entre colegas, estudiantes y población mexicanos.