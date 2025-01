¿Hay riesgo al no actuar?

Jonás Weiss fue encontrado muerto, dentro de su automóvil. Los doctores que practicaron la autopsia dictaminaron que murió por asfixia, lo que sorprendió a todos, que pensaban que había muerto de frío.

La historia, en síntesis, es ésta: Jonás salió de su trabajo a eso de las cuatro de la tarde y decidió visitar a su prometida antes de regresar a su casa.

Las primeras nevadas estaban al caer, y el parte meteorológico anunció una muy copiosa para esa noche. Como a las siete y media, regresaba presuroso y tomó un camino secundario. En eso se le acabó la gasolina.

Empezó a nevar. Jonás sintió que tenía que hacer algo rápidamente, pero dudó. ¿Hacia dónde caminaría? ¿En qué dirección encontraría refugio más pronto? Desesperado, aguardó. La nieve empezó a caer copiosamente y terminó por cubrir el carro, atrapando en su interior al pobre Jonás. Al día siguiente unos niños descubrieron la tragedia.

¿En qué momento se decidió la suerte de Jonás? Algunos piensan que su momento trágico estuvo cuando pasó velozmente frente a la última gasolinera sin percatarse de que no tenía suficiente combustible. La policía cree que no actuó rápidamente en el momento que inició la nevada. La verdad es que en cualquier dirección en que hubiera caminado, hubiera encontrado ayuda. Su error fue no actuar.

Es bien sabido que hay riesgo de cometer errores al actuar. Pero los expertos nos dicen que el mayor riesgo está en no actuar. Conocí a un maestro de Educación Primaria que siempre anheló hacerse Ingeniero Civil. Su hermano mayor, que contaba con buenos recursos, lo apoyaba. Pero él siempre lo posponía para el otro año. El tiempo pasó y no pasó nada.

David J. Shwartz, en su extraordinario libro “La Magia de Pensar en Grande”, nos dice que no hay que esperar a que todo sea perfecto para actuar. Por eso admiro a los emprendedores que no esperan a que no haya “crisis” y deciden iniciar con su idea, y aprenden en el camino, corrigen, y muchos de ellos tienen más éxito del que quizá soñaron inicialmente.

LO NEGATIVO: Dejar de tomar decisiones, pensando que no hay riesgo.

LO POSITIVO: No esperar a que todo sea perfecto para actuar. Aprender y corregir en el camino.