“Refundar” el Ferrocarril Nacional

La semana pasada estuve en San Pedro Sula. El miércoles por la noche hablé con los rotarios. El jueves visité a Napoleón Larach, referente obligado de la historia de aquella ciudad. Al mediodía almorcé con los colegas Nelson García, de La Prensa, y Rafael Platero, de Canal 10. El anfitrión, Alberto Chedrani, quien descuidó sus conversaciones con sus contertulios deportivos, nos atendió generosamente, más allá de lo que merecemos. En un momento de la conversación, Rafael Platero se refirió al problema del tránsito y contó que para ir de su casa a Banco del País, había tardado una hora, cinco minutos. Recordé que San Pedro Sula tiene el parque vehicular más grande de Honduras. Mayor que el de Tegucigalpa. Agregué que por el tamaño de San Pedro Sula y su pujanza económica –pese a los daños provocados por el gobierno— es hora de que piense en la operación de un “subway” o tren subterráneo.

Platero recordó la existencia del Ferrocarril Nacional. La única institución inoperativa que, sin embargo, “tiene asignación presupuestaria”. Conté que cuando se ampliaba Puerto Cortés, había sugerido que los camiones de carga no pasaran por San Pedro Sula y que se construyera una terminal en una aldea de Potrerillos, para que en un rehabilitado Ferrocarril Nacional se moviera toda la carga que sale y entra de Puerto Cortés.

Desafortunadamente, nadie hizo caso. “Es que aquí casi nunca hemos tenido alcalde”. En broma uno de mis amigos dice y, ahora, Contreras está queriendo revertir la privatización y volver municipal, manejado por los burócratas, el agua y la basura. Nos reímos de las posturas fotográficas de Contreras, amigo de llamar la atención, mientras no ha podido, como Aldana en Tegucigalpa, retomar el ritmo que les dieran Calidonio y Tito Asfura.

En las conversaciones con mis amigos norteños, es inevitable el tema de las relaciones con Tegucigalpa y el poder central que se ejerce desde aquí, no con poca arbitrariedad, pues los sampedranos tienen que pagar como está ocurriendo con la pérdida de más de 30,000 empleos que se han esfumado. Nelson García dice que es incomprensible que nadie nacido en Cortés, haya sido presidente de Honduras. Le cuento que en cambio, Olancho, que tiene la menor contribución en el impuesto sobre ventas, ha puesto nueve gobernantes. ¿Cuál es la razón de tal cosa?, preguntó Platero. Presentó la tesis de que tiene algo que ver con el carácter de los sampedranos, el asco que les provoca la política; y, el disgusto que les produce andar metidos en chismes. Al final, nos pusimos de acuerdo; coincidiendo que el sectarismo radical que se ha impuesto en el actual gobierno, creemos que tiene que ver con la incapacidad de los olanchanos y los capitalinos que no pueden ganarse la vida independientemente; y que, por ello, son ladinos y subordinados. La conclusión es que, para ser políticos, los costeños, tienen que serlo. De lo contrario, dejarán a otros que decidan, incluso en su contra, financiados por los impuestos que entregan disciplinadamente. Platero, en broma, que tomó en serio, dice que hace un tiempo se hablaba de una “nueva república”, con Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida e Islas de la Bahía. Me río y digo, Honduras sería Haití II.

Cuando nos despedimos, digo que hay que “refundar” el Ferrocarril Nacional. Que el gobierno de Xiomara Castro podría convencer a la población más escéptica del país, que ellos no son inútiles; y que, pueden revivir un sistema de transporte que, por mientras, sería útil para mover carga y pasajeros en una ciudad como San Pedro Sula. Antes de crear el subterráneo que, honraría la vida de los sampedranos.